Eppelheim begrüßt den Frühling in bunten Kostümen

Eppelheim. Jetzt ist es endlich so weit: Der Sommertagszug in Eppelheim findet am Sonntag, 23. April, statt. Die Aufstellung erfolgt ab 13.15 Uhr in der Schul-, Schiller-, und Jakob-Ruppert-Straße. Von dort aus werden die Gruppen um 14 Uhr durch die Straßen ziehen: Schillerstraße – Seestraße – Hebelstraße – Hildastraße – Mozartstraße – Blumenstraße. Der Zug endet auf dem Hugo-Giese-Platz. Dort findet die symbolische Verbrennung des Winters statt.

Alle Eppelheimer sowie Gäste sind natürlich willkommen, um am Zugweg den teilnehmenden Gruppen zu applaudieren, aber auch, um am Umzug teilzunehmen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Frühlingsfest mit Schaustellerpark, die Dosenwerfen, ein Karussell, Imbissstände und vieles mehr anbieten, findet von Samstag bis Montag, 22. bis 24. April, auf dem Parkplatz hinterm Gemeindezentrum St. Franziskus statt. Öffnungszeit an allen Tagen ist von 14 bis 20 Uhr. Am Montag bieten die Schausteller vergünstigte Preise an.

Der Parkplatz hinterm katholischen Gemeindehaus steht aufgrund der Aufbauarbeiten der Schausteller und des Frühlingsfestes ab sofort bis Dienstag, 25. April, gegen 16 Uhr nicht zur Verfügung. Der Hugo-Giese-Platz ist dann am Sonntag, 23. April, von 10 bis gegen 16 Uhr gesperrt. zg