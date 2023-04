Ein Wochenende der Superlative in Hockenheim

Hockenheim. Das Wetter kommt langsam in Form und die Sonne zeigt ihr strahlendes Gesicht, das bedeutet, dass auch die Zeit der Volksfeste näher rückt. In der Rennstadt wird ab Samstag, 22. April, auch wieder das traditionelle Frühlingsfest auf dem Marktplatz stattfinden. An vier Tagen wartet ein buntes Spektakel mit viel Spaß und abwechslungsreichen Attraktionen wie Telstar, Autoscooter, Schießbuden oder Ballwerfen sowie noch mehr Kinderkarussells als in den Jahren zuvor auf die Besucher. Kulinarisch wird das Fest wieder sämtlich Leckereien von süß bis deftig bereithalten. Zudem wird es am 23. April noch parallel zwei weitere Highlights geben: den verkaufsoffenen Sonntag und den 1. Charity-HÖP-Lauf.

Großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Auftakt-Samstag mit vielen Rabatten. Mit den Couponflyern, die an Schulen und Kindergärten vom Hockenheimer Marketing Verein (HMV) verteilt wurden, fahren die kleinen Festbesucher zum vergünstigten Preis. Wer noch keinen Rabattflyer hat, kann sich in der HMV-Geschäftsstelle gerne noch einen abholen. Der Dienstag, als Abschlusstag des Frühlingsfestes, steht ganz im Zeichen der Familien mit ganz tollen Angeboten und Ermäßigungen bei den Fahrgeschäften und Ständen. Um auch stressfrei und mit guter Laune anzukommen, gibt es genügend Parkplätze um das Frühlingsfestgelände sowie bis auf sonntags auf dem Zehntscheunenplatz.

40 Hockenheimer Gewerbetreibende beim verkaufsoffenem Sonntag

Die Hockenheimer Innenstadt wird wieder zur Erlebnismeile für Jung und Alt mit buntem Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Veranstaltet wird der verkaufsoffene Sonntag mit über 40 teilnehmenden Gewerbetreibenden vom HMV. Von 13 bis 18 Uhr sind vielfältige Aktionen entlang der Rathausstraße, Oberen und Unteren Hauptstraße, Heidelberger Straße, Karlsruher Straße und erstmals auf dem Zehntscheunenplatz mit der RPR1-Bühne sowie bei „HAIX“ im Talhaus geplant.

Ein Kinderprogramm mit Spiel- und Malaktionen, Hüpfburgen und Minigolf-Fußball wird in der Oberen Hauptstraße und Rathausstraße geboten. Parallel unterhält die Marching Band „Speedy Gonzales“ die Gäste live entlang der Innenstadt mit beliebten deutschen, spanischen und italienischen Hits. Auch vor dem Güldenen Engel wird es an diesem Nachmittag Livemusik geben.

Shoppen lohnt sich, denn der HMV bietet in diesem Zuge ein Stempelkarten-Gewinnspiel mit attraktiven, gesponserten Preisen an. Die Karten für das Gewinnspiel gibt es an dem Sonntag in allen teilnehmenden Geschäften sowie am Stand des HMV auf dem Zentscheunenplatz. Ist die Karte mit drei Stempeln voll, also drei Einkäufen in unterschiedlichen Geschäften, kann sie bis 16.15 Uhr beim HMV-Stand in eine Lostrommel geworfen werden.

Sieger des Gewinnspiels werden auf der RPR1-Bühne bei der Zehntscheune bekanntgegeben

Noch am gleichen Tag werden kurz nach 16.30 Uhr die Gewinner auf der RPR1-Bühne gezogen und die Preise können gleich mitgenommen werden. Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte des verkaufsoffenen Sonntags gibt es auf der Webseite des HMV.

Ein weiteres besonderes Highlight ist der 1. Charity-HÖP-Lauf durch das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP). Mit der Unterstützung von den drei professionellen Hockenheimer Laufvereinen – ASG Tria, DJK und HSV – veranstaltet der HMV erstmalig diesen Charity-Lauf. Der Erlös der Startgelder kommt dem Jugendgemeinderat und damit dem Skaterpark zugute, der aktuell im hinteren Gartenschaugelände entsteht.

Der Benefizlauf gestaltet sich in drei verschiedene Laufstrecken, die jeder Sportler alleine, aber auch in Teams wie Kindergartengruppen, Schulklassen, Familien oder Unternehmen meistern kann. Bambinis laufen zirka 350 Meter, Schüler mit Jahrgang 2011 bis 2015 rennen 1100 Meter und der Erwachsenen- und Familienlauf ist eine große Runde durch das HÖP-Gelände mit ungefähr 2,5 Kilometern. Gestartet wird auf dem Zehntscheunenplatz um 12 Uhr.

Die anschließende Siegerehrung findet auf der RPR1-Bühne mit dem HMV, Fred Fuchs (das Maskottchen dieser Zeitung) und Oberbürgermeister Marcus Zeitler statt. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, eine Urkunde und Pokale für die drei Erstplatzierten, die mit professioneller Zeitmessung errechnet werden. Anmeldung sind über die Homepage des HMV möglich. Das Startgeld von 1 Euro für den Bambini- und Schülerlauf sowie 5 Euro für die Erwachsenen können auch direkt dort bezahlt werden. Die Startnummern können ebenfalls in der Zeit abgeholt werden.

Nach der Siegerehrung auf der RPR1-Bühne geht es mit dem aus Radio und Fernsehen bekannten Moderator Ralf Schwoll und einem kunterbunten Programm gleich weiter. Dazu gehören beispielsweise Tanzeinlagen, ein Stadt-Quiz, viel Musik und zum Schluss die Ziehung der Gewinner aus der HMV-Stempelaktion. zg