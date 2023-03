Eppelheimer Altstadtrat Guido Bamberger wird 85 Jahre alt

Eppelheim. Mit Altstadtrat Guido Bamberger feiert am 31. März in der Wasserturmstraße ein „echter Eppler“ einen stolzen Geburtstag. Der vielfältig engagierte Senior, der 1938 geboren wurde, wird 85 Jahre alt. Eppelheim ist zwar der Geburtsort des Fliesenlegermeisters und Vorsitzenden der DJK Eppelheim. Aufgewachsen ist er aber im „Grünkernland“, dem Taubertal.

„Ich hätte, wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, nicht Fliesenleger, sondern Bauer werden sollen“, erfährt man von ihm. Im Alter von sechs Jahren kam er zu Onkel und Tante nach Unterbalbach ins Taubertal, um dem kinderlosen Ehepaar in deren Landwirtschaftsbetrieb mitzuhelfen und ihn später zu übernehmen. Er hat dort viel landwirtschaftliche Erfahrung gesammelt und selbst Grünkern angebaut. Aus dieser Zeit stammt seine Vorliebe für Grünkerngerichte.

Altstadtrat Guido Bamberger erhielt „Goldenen Meisterbrief“

Im Alter von 14 Jahren entschied er sich jedoch zur Rückkehr nach Eppelheim und erlernte seinen Wunschberuf: Er wurde Fliesenleger. Seine Meisterprüfung legte er 1965 ab. 50 Jahre später erhielt er den „Goldenen Meisterbrief“. Dass ihm diese handwerkliche Tätigkeit Spaß gemacht und er sein Fachwissen auch gerne weitergegeben hat, zeigt die stolze Bilanz von 40 Lehrlingen, die er in den 53 Jahren, in denen er mit eigenem Fliesenlegerbetrieb selbständig war, ausgebildet hat. Bamberger war zudem zehn Jahre stellvertretender Obermeister und 22 Jahre Obermeister der Flieseninnung Heidelberg.

Seit 2007 ist er Ehrenobermeister und wurde für sein Engagement im Fliesenlegerhandwerk vom Bundesverband mit der „Goldenen Nadel“ ausgezeichnet. Darüber hinaus war der Jubilar Mitglied im Vorstand des Landesinnungsverbandes sowie öffentlich bestellter, vereidigter Sachverständiger und 25 Jahre Mitglied des Meisterprüfungsausschusses im Fliesenlegerhandwerk.

Neben der Erfüllung im Beruf fand er sein privates Glück mit seiner Frau Helga, die er 1966 heiratete. Zwei Töchter komplettierten die Familie. Heute ist Guido Bamberger zweifacher Opa. Seine Frau ist leider schon vor 18 Jahren verstorben. Neben seinem beruflichen Engagement und seiner Fürsorge für seine Familie war und ist der Jubilar in seiner Heimatstadt sehr aktiv.

Seit 75 Jahren ist er Mitglied bei der DJK Eppelheim. Er war als aktiver Kegler und Fußballer Leiter der Abteilungen Fußball, Basketball und Kegeln sowie Verbandsschiedsrichter im Fußball. Das Engagement für seinen Verein war ihm nicht genug: Von 1981 bis 1992 war er Vorsitzender der DJK. Nach seinem Ausscheiden aus der Vorstandschaft wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Aufgrund dieser Ehre und seiner langjährigen Verbundenheit zur DJK sah er es 2021 im Alter von 83 Jahren als seine Pflicht an, den Verein in einer zu dem Zeitpunkt herausfordernden Zeit als einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden neu aufzustellen und in eine gute Zukunft zu führen.

Altstadtrat Guido Bamberger hat Fraktion mitgegründet

Kommunalpolitisch war der Jubilar ebenfalls sehr aktiv. Er gründete zusammen mit Gleichgesinnten 1984 die „Eppelheimer Bürgervertretung“, die sich später in „Eppelheimer Liste“ (EL) umbenannte. Er war von 2004 bis 2017 für die Interessen der politischen Gruppierung als Stadtrat aktiv, erhielt nach seinem Ausscheiden die Verdienstmedaille der Stadt und wurde von der Eppel-heimer Liste zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch als Katholik fühlte er sich verpflichtet, in der Pfarrgemeinde St. Joseph mitzuwirken und war acht Jahre lang Pfarrgemeinderat. Zu den Hobbys des Fliesenlegermeisters gehören Kochen und Backen. Auch mit 85 steht er sehr gerne in der Küche und sorgt für Schmackhaftes für Freunde und Gäste – am liebsten in seinem Gartenhäuschen im Eppel-heimer Süden.

Zudem ist er langjähriges Mitglied im örtlichen Obst- und Gartenbauverein. In seiner Freizeit spielt er gerne mit seinen Freunden Skat. Seinen Geburtstag, zu dem auch die Schwetzinger Zeitung herzlich gratuliert, feiert der vielfältig aktive Jubilar mit Verwandten und Freunden im „Belcanto“ in der Rudolf-Wild-Halle.