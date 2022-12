Hüttenzauber im Eppelheimer Schulzentrum

Eppelheim. Im Schulzentrum duftete es schon von weitem nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte, Popcorn und Früchtepunsch. Dafür hatte die Humboldt-Realschule gesorgt und mit Weihnachtshütten und entsprechenden Angeboten prächtige Weihnachtsmarktatmosphäre auf den Schulhof gezaubert.

„Um in diesem Jahr alles Coronafreundlicher zu gestalten, sind wir mit unserer Adventsfeier nach draußen gegangen und haben daraus einen Hüttenzauber gemacht“, informierte Stefanie Klopatowski. Sie hatte die Idee dazu und konnte sie nach ihren Vorstellungen federführend mit Unterstützung von Schulleitung, Lehrkollegium und Schülerschaft organisieren. „Bei unserer traditionellen Adventsfeier war immer sehr viel los im Schulhaus und die Gäste drängten sich in den Fluren“, erinnerte sie. Mit Ständen und Sitzgelegenheiten im Freien wollte man in Pandemiezeiten das Infektrisiko deutlich minimieren. „Wir sind der Stadt sehr dankbar, dass wir vom Bauhof vier Weihnachtsmarkthütten aufgestellt bekamen“, hob sie hervor. Die hübsch geschmückten Buden sorgten für tolle Atmosphäre. „Mir gefällt es super, ich finde alles total schön“, freute sich Klopatowski über die schöne Umsetzung ihrer „Hüttenzauber-Idee“. „Das würde ich gerne im kommenden Jahr fortführen“, wünschte sie sich.

In den Hütten und an den Ständen waren die Schüler der Klassenstufen Fünf bis Sieben im Einsatz sowie die Zehntklässler, damit sie Einnahmen für ihre Abschlussfeier generieren konnten. „Die Klassen haben sich selbst überlegt, mit welchen Verkaufsangeboten sie teilnehmen möchten“, informierte Klopatowski. Der Ansturm auf die Angebote war immens. Schüler und Eltern waren in großer Zahl gekommen, um die Premiere zu erleben. Die Schüler verkauften Weihnachtskarten, Teelichter und andere Weihnachtsartikel. Stärken konnte man sich mit Hot Dogs und belegte Brötchen, Wraps und Plätzchen bot die Klasse 6a an. Nach einer Stunde war alles ausverkauft. „Wir haben an unserem Stand nur noch die Deko“, bedauerte Julia. Aron, Joshua und Bilal von der 10c hatten gebrannte Mandeln im Angebot und sorgten immer wieder für Nachschub. Schlangestehen war am Waffelstand angesagt. Die süße Leckerei wollten sich viele schmecken lassen. Die Jungs und Mädels hatten alle Hände voll zu tun und die Waffeleisen waren bis zum Schluss im Dauerbetrieb. Zuckerwatte, Popcorn, Kaffee und Kuchen rundeten das große Angebot ab.

Eröffnet wurde der Abend in der Schulaula von Konrektor Christian Fesler, der sich auf den Hüttenzauber im Schulzentrum freute. Die Bläserklasse 5b unter der Leitung von Katja Resch und die Bläserklasse 6b von Tim Budavari stimmten die Besucher musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Auf dem Schulhof übernahmen dann die Mitglieder der Stadtkapelle, zu denen viele Realschüler gehören, mit Katja Resch die Unterhaltung.

Der Nikolaus schaute auch vorbei. In das Gewand war der frühere Elternbeiratsvorsitzende Peter Pflästerer geschlüpft. Er lobte die Bläserklassen und verteilte Süßigkeiten an die Schülerschaft und alle jungen Gäste. Die SMV versorgte die Besucher mit Kinderpunsch. Den gab es kostenlos. Wer etwas spenden wollte, der konnte das „SMV-Spendenschwein“ füttern. „Die Besucher spenden sehr großzügig“, freuten sich Alexa Davis und die SMV-Schüler über die Einnahmen zur Unterstützung von Schulprojekten.