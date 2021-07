Impfen ohne Anmeldung

Eppelheim. Gute Nachrichten für alle, die bisher noch keinen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren konnten: Am Freitag, 16. Juli, bietet ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises auf Initiative der Bürgermeisterin von 10.30 bis 15.30 Uhr in Eppelheim eine Vor-Ort-Aktion an.

In Zelten auf dem Rewe-Parkplatz (Seestraße) können sich alle Menschen ab 18 Jahren impfen lassen. Ein Wohnsitz in Eppelheim ist keine Voraussetzung. Zum Einsatz kommt das Vakzin von Johnson und Johnson.

Voller Schutz nach zwei Wochen

Es hat den Vorteil, dass nur eine Impfung nötig ist, sodass bereits zwei Wochen später der volle Schutz besteht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürgermeisterin Patricia Rebmann begrüßt dieses unkomplizierte Angebot des Rhein-Neckar-Kreises: „Ich hoffe, dass viele Menschen, die bisher noch keine Impfung haben, diesen Termin wahrnehmen.“ zg