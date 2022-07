Nach dem Impfen gibt es freien Eintritt

Plankstadt. Belohnung darf sein. Im Rahmen der Konzertreihe zur laufenden und insgesamt neuntägigen 1250-Jahr-Feier der Gemeinde bietet das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises an diesem Mittwoch, 6. Juli, von 16 bis 20.30 Uhr eine Impfgelegenheit an. Am Eingang zur Festwiese in der Gänsweid wird ein Impfzelt aufgestellt.

Geimpft wird mit allen bekannten Impfstoffen (Moderna, Biontech, Johnson, Novavax). Alle Impfungen – Erst- bis Viertimpfungen – sind möglich.

Jeder, der sich impfen lässt, hat freien Eintritt zum abendlichen Konzert mit der BigBand des Musikvereins Plankstadt im Festzelt, Beginn ist um 20 Uhr. Zudem erhält jeder Impfling nach der Impfung einen Wertgutschein für den Einsatz beim Caterer im Zelt. zg

Info: Weitere Informationen gibt es bei bernhard.mueller@plankstadt.de