"Kirche im Kerzenschein" in Eppelheim beschäftigt sich mit Sehnsucht

Ein Erlebnis für die Sinne ist das Angebot „Kirche im Kerzenschein“ in der Christkönigkirche mit mehr als 800 leuchtenden Kerzen. Die Lichter sind zu Ornamenten und Figuren arrangiert. In der Mitte steht mit Kerzen in hebräischer Sprache der Friedensgruß „Shalom“.

© Geschwill