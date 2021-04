Lebensmittel gehen an Tafelladen „Brot & Salz“

Eppelheim/Heidelberg. „Gemeinsam helfen!“ Unter dieser Überschrift steht die in der Corona-Pandemie neu ins Leben gerufene Sozialaktion der Ahmadiyya-Muslim-Jugend Eppelheim. „Wir möchten in regelmäßigen Abständen für soziale Einrichtungen und die Tafelläden in der Region Spenden sammeln“, erläutert dazu Naweel Shad, der neue Imam der Ahmadiyya-Gemeinde. „Unser Glaube lehrt uns, Dienst an den Menschen zu tun“, verdeutlicht er.

Dabei sei es unerheblich, welche Herkunft, Hautfarbe oder Glauben die Spendenempfänger haben. „Für uns ist das nicht entscheidend. Es macht keinen Unterschied, an wen unsere Spenden gehen. Wir helfen gerne dort, wo Bedarf besteht“, hebt Shad hervor.

Sheikh Sarfaraz und Naweel Shad (v. l.) von der Ahmadiyya-Muslim-Jugend Eppelheim freuen sich, gespendete Lebensmittel und Drogerieartikel an Daniela Herrmann vom Heidelberger Diakonieladen „Brot & Salz“ zu übergeben. © Geschwill

Die Sozialaktion „Tafelspende“ möchte die Jugendorganisation der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde Eppelheim nun in regelmäßigen Abständen durchführen. Neben den Gemeindemitgliedern ist auch die Bevölkerung eingeladen, sich mit Lebensmittel- oder Sachspenden zu beteiligen, um damit Menschen mit geringem Einkommen zu helfen und das Leben zu erleichtern.

Eine große Auswahl

Bei der ersten Spendenaktion, die bereits mit Erfolg von der Jugendorganisation durchgeführt wurde, wurde der Verein Obdach in Heidelberg mit Lebensmittelspenden bedacht. Jetzt durfte sich der Diakonie-Laden „Brot & Salz“ in der Heidelberger Plöck über eine gute Auswahl haltbarer Lebensmittel sowie über Drogerie- und Hygieneartikelspenden freuen, die Naweel Shad und Sheikh Sarfaraz vorbeigebracht haben.

Die Jugendorganisation hatte tags zuvor ihre Gemeindemitglieder aufgerufen, ihre Sachspenden am Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße in Eppelheim abzugeben. Die Organisatoren hatten im Freien einen Tisch mit Überdachung aufgebaut, damit jeder kontaktlos in der vorgegebenen Zeitspanne die Spenden für die zweite „Tafelspende-Aktion“ abgeben konnte.

Daniela Herrmann, Leiterin des Diakonie-Ladens „Brot & Salz“, war hocherfreut als Naweel Shad und Sheikh Sarfaraz die gesammelten Lebensmittel und Hygieneartikel vorbeibrachten. „Das ist natürlich super für uns, wenn wir eine Spende bekommen. Wir freuen uns immer sehr über haltbare Lebensmittel“, meinte Herrmann.

Der Diakonie-Laden „Brot & Salz“ bietet in der Plöck 22 Lebenswichtiges für wenig Geld. Dort finden einkaufsberechtigte Menschen mit geringem Einkommen preisgünstige Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs, Second-Hand-Kleidung und Haushaltsartikel. Geöffnet ist der Diakonie-Laden von Dienstag bis Freitag jeweils von 12 bis 16 Uhr. Sachspenden können nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 06221/61 81 90 im Diakonie-Laden abgegeben werden.

