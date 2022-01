Mit dem Lernbooster zur Prüfung

Eppelheim. Es ist Freitagnachmittag. Aus den Klassenzimmern des Nordbaus hört man rege Unterrichtsgeräusche. Doch es ist kein regulärer Unterricht, der hier stattfindet, sondern es sind die „Rückenwind“-Kurse, die seit einigen Wochen an der Eppelheimer Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (Fesch) laufen.

Das Landesprogramm „Lernen mit Rückenwind“ soll die Lernlücken, die bei den Schülern eventuell während des Homeschoolings in der bisherigen Zeit der Corona-Pandemie entstanden sind, schließen. „Wir bieten insgesamt zehn „Rückenwind“-Kurse an unserer Schule an, davon sieben zur Prüfungsvorbereitung in den Klassenstufen 9 und 10 für den Hauptschul- und den Realschulabschluss“, erläutert Konrektorin Nina Lawrenz, die das Programm vor Ort für die Schule koordiniert. Drei Kurse helfen den Viert- und Fünftklässlern im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule.

Wertvolle Unterstützung

Kosten entstehen für die Familien für diese wertvolle Lernunterstützung dabei nicht. Als Kooperationspartner konnte nämlich das Nachhilfe-Institut „Einfach Nachhilfe“ aus Sandhausen gewonnen werden. Die pädagogischen Assistenten, die die 90-minütigen Auffrischungs- und Ergänzungskurse leiten, allesamt Lehramtsstudenten und erfahrene Nachhilfekräfte, unterstützen nun die Schüler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule dabei, für ihre anstehenden Prüfungen fit zu werden.

Im Englischkurs ist unter anderem gerade Lukas Polak dabei, mit den Schülern Tim und Gleb die Kommunikationsprüfung zu den Themen „Boston“ und „Chicago“ zu üben. „Mir hilft der Kurs sehr dabei, mein Englisch zu verbessern“, ist der Zehntklässler Tim froh, diese zusätzliche Lernunterstützung in der Eppelheimer Gemeinschaftsschule zu haben. Direkt nebenan erstellen die beiden Neuntklässlerinnen Zara und Fatimah die Präsentation für ihre eigenen Englischprüfung. „Wir bekommen hier tolle Hilfen und die Kursleiter sind sehr nett zu uns“, betont Zara.

Kursleiterin Teresa Prinzbach erläutert das Konzept des Angebotes: „Wir können hier wirklich individuelle und gezielte Hilfen geben und die Schüler haben Zeit genug, fit für ihre Prüfung zu werden.“ Dies gelte auch für die Kurse in Deutsch oder Mathematik, so Prinzbach.

Im Mathematikkurs freut sich unterdessen auch Kursleiterin Viktoria Grob über das große Engagement der Fesch-Schüler: „Sie arbeiten alle sehr gut mit und freuen sich offensichtlich, dass wir da sind.“ Gleichzeitig, so die Kursleiterin, können die Studenten in den Kursen „wertvolle Lehrerfahrungen sammeln, die uns dann im weiteren Berufsweg als Lehrer helfen.“

„Das Rückenwind-Programm ist eine große Chance für unsere Schüler. Sie werden von den Kursleitern fachlich und pädagogisch großartig betreut. Das ist niveauvolle Nachhilfe mit schülerorientierten Methoden“, freut sich Nina Lawrenz.

Großer Aufwand lohnt sich

Der zuvor große Verwaltungsaufwand, den die Koordination des Programms mit sich bringt, lohne sich auf jeden Fall, ist sich die Konrektorin sicher. „Wir sind dem Land dankbar, dass wir diese ,Rückenwind’-Kurse anbieten können“, zeigt sich Lawrenz abschließend sehr zufrieden. zg