Musikalisch weit mehr als nur „de Günda“

Eppelheim. „Mei Mussisch – meine Musik un dem Günda seini“, so ist der Titel zum Auftakt des Kulturprogramms in der Rudolf-Wild-Halle am Donnerstag, 15. September, mit Arnim Töpel.

Das Kulturteam der Stadt Eppelheim hat für die kommende Saison einen abwechslungsreichen Spielplan zusammengestellt, der interessante Abende und unterhaltsame Stunden verspricht. Dazu gehören vor allem Veranstaltungen, die in der Corona-Zeit ausgefallen sind und jetzt nachgeholt werden. Karten, die die Besucher bereits gekauft haben, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Den Auftakt der Spielzeit macht am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr Arnim Töpel – ein Kind der Kurpfalz. „Mach doch mal Musik!“ Schon lange hört er von seinem Publikum diesen Wunsch. Nach 20 Jahre Bühnenleben ist für den Bluesdenker am Piano, geschätzt als Feingeist und Masterbabbler zugleich, die Zeit reif. Etliches hat sich über die Jahrzehnte angesammelt, schließlich hat für ihn mit Musik alles begonnen. So hören wir Musik aus seinen Anfängen als Töpel und Lieder aus seinen Soloprogrammen. Hochdeutsch in Kurpfälzer Mundart. Dabei gibt es Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt, die ihn geprägt und begleitet haben – in Töpel-typischer Spezialversion. Das Jubiläumsprogramm ist entstanden anlässlich 20 Jahre Bühne, 30 Jahre „Hallole, isch bin’s, de Günda“ und 60 Jahre Töpel. zg

Info: Karten zum Preis von 19 bis 23 Euro gibt es ab 7. September im Vorverkauf mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle, Telefon 06221/794402, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.