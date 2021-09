Nächstes Mal soll gekocht werden

Eppelheim. Einen schönen Verkaufserfolg verzeichnete Buchautorin Sabine Geschwill mit ihrer Buchidee „Eppelheim backt!“. Das 300 Seiten umfassende Backbuch mit Rezepten von Süß bis Herzhaft entstand vergangenes Jahr in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit und war ein echter Verkaufsschlager.

Möglich war dies nur dank der Unterstützung von über 100 Eppelheimern, die gerne der Bitte der Autorin nachkamen und ihre Lieblingsbackrezepte beisteuerten. Nicht minder wichtig für den Bucherfolg waren die vielen Käufer sowie Petra Hübler und Annette Christiansen, die viel Freizeit in die Überprüfung der Rezepte investiert haben. Sowohl die erste Auflage im Dezember 2020 mit einer Stückzahl von 500 Büchern als auch die zweite Auflage im März dieses Jahres mit 600 Exemplaren waren schnell verkauft. Das Heimatbackbuch war nicht nur in Eppelheim und der Region gefragt: Es wurde auch vielfach deutschlandweit und ins Ausland verschickt.

Das Rezeptbuch „Eppelheim backt!“ von Autorin Sabine Geschwill bringt mit seinen 1100 verkauften Exemplaren einen Überschuss von rund 7100 Euro, die der Förderung und Würdigung des Ehrenamtes in Eppelheim zugutekommen sollen. © Geschwill

Die gesamten Einnahmen der verkauften Bücher kommen abzüglich der Druck- und Grafikkosten auf Wunsch der Autorin der Förderung und Würdigung des Ehrenamtes in Eppelheim zugute. Dank des Bucherfolges können über 7100 Euro zur Verfügung gestellt werden. „Mit diesem sensationellen Verkaufserfolg und dem stolzen Erlös habe ich nicht gerechnet“, gesteht Geschwill. Als Herausgeberin des Heimatbackbuchs ist die Interessensgemeinschaft der Eppelheimer Vereine und Organisationen mit ihrem geschäftsführenden Vorstand Thomas Hübler für die Verwaltung und zweckgebundene Verwendung des Erlöses verantwortlich.

Angedacht ist, dass der Großteil des Geldes für den nächsten Ehrenamtsabend, der eventuell 2022 wieder möglich sein wird, verwendet wird, um langjährig ehrenamtlich tätigen Mitbürgern in Form eines unterhaltsamen Abends samt Abendessen für ihr Engagement zu danken. Mit dem übrigen Geld soll künftig ehrenamtliches Engagement gefördert werden.

Jetzt geht’s an den Herd

Aufgrund vieler Anfragen von Lesern des ersten Werkes wird von Sabine Geschwill jetzt ein Kochbuch in Angriff genommen, „damit Küchenschätze und Lieblingsrezepte nicht in Vergessenheit geraten und für die Nachwelt erhalten bleiben, so die Autorin. Die Planungen für „Eppelheim kocht!“, dessen Verkaufsstart im Herbst kommenden Jahres geplant ist, sind schon angelaufen. Auch dieses Buch wird von der Autorin wieder in ehrenamtlicher Arbeit erstellt und der Bucherlös für einen guten Zweck gespendet. sge