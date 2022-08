Noch fünf Wochen

Eppelheim. Der Kindergottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim macht noch einige Wochen Sommerpause. Ab Donnerstag, 11. September, geht es in vertrauter Weise weiter. „Wir freuen uns, euch dann alle wieder zu sehen“, blicken die Organisatoren der kindgerechten Gottesdienste bereits voraus.

Da die Corona-Infektionszahlen weiterhin bedenklich seien, empfiehlt die Kirchengemeinde, weiterhin in den Gottesdiensten Masken zu tragen und auf hinreichend Abstand zu achten. „Gerade bei sommerlichen Temperaturen und Schwüle fühlen Sie sich bitte frei, am Platz Ihre Maske abzulegen, sollte diese Sie zu sehr beeinträchtigen“, schreibt die Gemeinde in einer entsprechenden Pressemitteilung zur Sommerpause der Veranstaltung.

Informationen im Schaukasten

Weitere Informationen sind online unter www.ekieppelheim.de und im Schaukasten vor dem Pfarramt ersichtlich. zg