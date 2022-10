Repair-Café geöffnet

Eppelheim. Das Repair-Café in Eppelheim hat normalerweise immer am ersten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Aufgrund der Kerwe sind die Reparaturprofis erst an diesem Samstag, 8. Oktober, im Haus der Begegnung in der Hauptstraße 82 anzutreffen.

Sie haben Probleme mit der elektrischen Zahnbürste, der Kaffeemühle oder dem Staubsauger? Wissen nicht, wie man den Akku wechselt oder den Wasserkocher entkalkt, das defekte Kabel erneuert oder den Kontakt lötet? Dann einfach im Repair-Café vorbeischauen – hier gibt es Menschen, die kostenlos und gerne helfen. Sogar Tipps, wie zum Beispiel etwas genäht werden kann, werden erteilt. Mögliche Wartezeiten werden mit Kuchen, Kaffee, Tee und netten Gespräche verkürzt. Um Anmeldung, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird gebeten – wenn möglich per E-Mail oder auch per Telefon: Helmuth Lechner, helmuth_lechner@web.de Telefon 06221/1 39 99 08 oder 0152/26 25 26 74, Hildegard Lacroix, hlacroix@t-online.de, Telefon 06221/76 67 14 oder 0170/58 36 115. zg