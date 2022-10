Reparieren statt wegwerfen

Eppelheim. Das Eppelheimer Repair-Café findet im Oktober nicht wie gewohnt am ersten Samstag statt, sondern wegen der Kerwe erst am Samstag, 8. Oktober. An diesem Tag können diesmal keine digitalen Probleme gelöst werden, dafür steht eine Fachkraft zur Verfügung, die bei allen Fragen rund ums Nähen eine Lösung weiß, teilt die Initiative mit.

Von 14 bis 17 Uhr treffen sich die Aktiven im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82, und wollen Besuchern dabei helfen, nicht mehr funktionierende Teile kostenlos zu reparieren, statt sie wegzuwerfen.

Auch bei Problemen mit der Nähmaschine oder Reparaturen an Wäsche oder Kleidern helfen die Aktiven gerne weiter. Sollte es zu Wartezeiten kommen, können Besucher diese mit einem Stück selbst gebackenem Kuchen, Kaffee, Tee und netten Gesprächen verkürzen.

Anmeldungen bei Helmuth Lechner, E-Mail helmuth_lechner@web.de, Telefon 06221/139 99 08 oder 0152/26 25 26 74, oder bei Hildegard Lacroix, E-Mail hlacroix@t-online.de, Telefon 06221/76 67 14 oder 0170/583 61 15. zg