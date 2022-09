Besuch im Palmengarten

Speyer. Die sechste Tagesfahrt des Seniorenbüros Speyer in diesem Jahr führt am Donnerstag, 13. Oktober, nach Frankfurt am Main. Fest geplant als Teil der Tagesfahrt ist der Besuch des Palmengartens. Morgens wird gemeinsam der Domplatz und die Alte Neustadt erkundet, das Mittagessen erfolgt im „Paulaner“ am Dom. Danach geht es weiter zum Palmengarten – 22 Hektar mit rund 13 000 Pflanzenarten. Am späten Nachmittag soll die Tagesfahrt in einem Café ihren gemütlichen Abschluss finden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Fahrt können sich Interessierte noch bis Freitag, 30. September, 12 Uhr, im Seniorenbüro auf die Vormerkliste setzen lassen. Das Seniorenbüro ist unter Telefon 06232/ 14 26 61 oder per E-Mail an die Adresse seniorenbuero@stadt-speyer.de zu erreichen. Die Plätze sind begrenzt. Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung der Teilnahme ist es erforderlich, am 4. oder 5. Oktober zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1a, vorbeizukommen. zg