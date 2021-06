Schnelltests jetzt auch in der Eppelheimer Stadtmitte

Eppelheim. Man kann für einen kostenlosen Corona-Schnelltest spontan vorbeikommen oder vorab unter epp.testfix.online einen Termin vereinbaren. Beides ist bei den neuen Schnelltestzentren möglich, die vom Eppelheimer Arzt Safeer Najam und seinem Unternehmen „Delight Health“ betrieben werden. Sowohl am Gottlob-Hees-Platz in der Stadtmitte als auch im Gewerbegebiet in der Handelsstraße 24 besteht die Möglichkeit, einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen.

AdUnit urban-intext1

Der Nasenabstrich geht schnell und ist schmerzfrei. Das Testergebnis erhält man nach 15 Minuten per E-Mail, SMS, WhatsApp oder vor Ort als Papierausdruck. Die Schnellteststationen haben täglich von Montag bis Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Safeer Najam, der als Assistenzarzt für Innere Medizin an der GRN-Klinik in Sinsheim tätig ist, hat die Schulung des Testpersonals selbst übernommen und darf als Mediziner auch PCR-Tests durchführen. „Ein tägliches Schnelltestangebot im Stadtzentrum zu schaffen, war längst überfällig“, betont Najam. Der 31-Jährige, der seit vielen Jahren engagiertes Mitglied der Ahmadiyya Muslim Gemeinde ist, dankte der evangelischen Kirchengemeinde für die Unterstützung und Überlassung des kircheneigenen Platzes als Standort. Außerdem lobte er das Engagement der Ahmadiyya-Gemeinde und ihrer Jugend, von denen sich Mitglieder als Corona-Schnelltester ausbilden ließen, um der Bevölkerung an den beiden gut erreichbaren Standorten in der Haupt- und in der Handelsstraße Tests zu ermöglichen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann zeigt sich begeistert von den neuen Testmöglichkeiten. „Für uns ist es wichtig, möglichst viele Testangebote für die ganze Bevölkerung bereitzuhalten“, erklärt sie. In den zurückliegenden Wochen habe das örtliche DRK in Zusammenarbeit mit der Stadt viele Testtermine in der Wild-Halle angeboten.

AdUnit urban-intext2

Eine gute Ergänzung

„Dieses Angebot wird nun eingestellt, da wir das ehrenamtliche Engagement unserer DRK-Mitglieder nicht überstrapazieren wollen“, informiert Rebmann. Dank des neuen täglichen Angebots von Safeer Najam und seinen Teststationen am Brunnen am Gottlob-Hees-Platz und im Gewerbegebiet, sowie den Testangeboten des dm-Drogeriemarktes in der Seestraße und von HNO-Facharzt Dr. Thomas Mollet zu den Praxiszeiten im „Eppelheim Medical Care“ gebe es genügend Anbieter für alle. sge

AdUnit urban-intext3