Schüler basteln ab heute Wunschbibliothek in Eppelheim

Eppelheim. Die große Ferienaktion „Heiß auf lesen“ (HAL) der Stadtbibliothek Eppelheim geht in die zweite Hälfte. Noch immer ist eine Anmeldung beim HAL-Leseclub in der Stadtbibliothek möglich. Einfach spannende Bücher ausleihen, lesen und bei der Rückgabe einen Abschnitt in die Lostrommel werfen. Es gibt eine Vielzahl an tollen Preisen zu gewinnen.

Die Aktion bietet neben der Lektüre von Abenteuer- oder Sachgeschichten zusätzlich auch zwei interessante Kreativprojekte an. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren.

Bei der ersten Aufgabe dürfen die HAL-Clubmitglieder ihre Wunschbibliothek basteln. Wie sieht die optimale Bibliothek aus? Was bietet sie? Ob Sternendach oder Kriechtunnel, Bücherturm oder Kuschelecke – alles ist erlaubt, der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Anschließend folgt der praktische Teil: Aus den Ideen soll dann mit Papier, Pappe und anderen Bastelmaterialien ein Modell entstehen. Besonders freuen sich die Mitarbeiter der Stadtbibliothek über Entwürfe von Jugend-Ecken. Und wer weiß: Vielleicht sieht die „echte“ Jugend-Ecke ja eines Tages dann genau so aus.

Gemeinschaftlich werkeln

Wer zu Hause keinen Platz und kein Material hat oder lieber in der Gemeinschaft werkelt, kann vom heutigen Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September, zu den Sommeröffnungszeiten (Montag von 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, Freitag von 10 bis 13 Uhr) in die Bibliothek kommen und vor Ort basteln – gerne auch mit Freunden im Team.

Alle entworfenen Bibliotheksbauten werden ausgestellt. Für jeden Bibliotheksbau darf der kreative Kopf, der dahintersteht, einen Abschnitt in die HAL-Lostrommel werfen und hat – wie beim Lesen der Lektüren – die Chance auf einen Preis bei der großen Abschlussparty am Freitag, 23. September, von 10 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek Eppelheim.

Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen: Die zweite Kreativaufgabe richtet sich an Kinder und Jugendliche, ebenfalls im Alter von sieben bis 17 Jahre, die gerne einen Podcast aufnehmen möchten. Auch hier lautet das Thema „Meine Wunschbibliothek“. Der Podcast kann alles zu dem Thema Passende enthalten. Von der Idee bis zur Umsetzung können die Teilnehmer alle Schritte detailliert beschreiben.

Bei der Ferienaktion sind die Kinder dazu eingeladen, zu lesen, zu träumen, kreativ zu werden oder einfach nur gemeinsam eine wunderbare Zeit zu verbringen und etwas zu erschaffen.

Zwei Termine – beide in der Stadtbibliothek Eppelheim – sind dafür angesetzt (wer sich anmeldet, sollte auch an beiden Tagen Zeit haben): Am Donnerstag, 1. September, steht von 10 bis 13 Uhr die gemeinsame Podcast-Planung auf dem Programm und am darauffolgenden Donnerstag, 8. September, ist von 10 bis 13 Uhr die Aufnahme geplant.

Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 31. August, per E-Mail unter: stadtbibliothek@eppelheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06221/76 62 90. Dabei sind der Vor- und Nachname und Alter anzugeben.