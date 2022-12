Achterbahnfahrten ohne Anstehzeiten

Die Jubelrufe waren bis außerhalb des Schulcontainers der Schule am Kraichbach zu hören, als die Schüler die Nachricht erfuhren: Es geht wieder in den Europa Park nach Rust. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung der 45 Jugendlichen der Hauptstufe, als sie morgens in den Bus in Richtung Deutschlands meistbesuchtem Freizeitpark stiegen.

Die Schule bewirbt sich regelmäßig bei der Aktion „Frohe Herzen“ des Europa Parks. Dessen Betreiber, die Familie Mack, möchte mit der Aktion den Parkbesuch einem Personenkreis ermöglichen, der dies aus eigenen Mitteln kaum möglich machen könnte. Für viele Schüler war es der erste Freizeitparkbesuch überhaupt.

Alexander aus Klasse 5 wägte mit seinen Klassenkameraden auf der Hinfahrt noch ab, ob er sich zum ersten Mal auf eine Achterbahn traue. Auf der Rückfahrt erzählte er den Begleitlehrkräften Bärbel Ott und Manuel Schlosser stolz, dass er vier Mal hintereinander die „Silver Star“, immerhin Europas vierthöchste Achterbahn, gefahren war. Bei schönstem Wetter und kaum Anstehzeiten bot der Freizeitparkbesuch für viele eine gute Alternative zur WM.

Wobei es auch hier in Rust eine Möglichkeit gab: Constantin aus Klasse 8 erzählte, dass er ein Spiel auf der Großleinwand verfolgte, während er mit seinen Freunden Boxauto fuhr. Nicht nur daran wird er sich bestimmt noch lange erinnern. zg