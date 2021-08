Aufstieg als bester Zweiter ist gestrichen

Schlechte Nachricht für das Team Hockenheim II der Schachvereinigung 1930: Aufgrund einer neuen Konstellation, die der Abstieg des SV 1947 Walldorf aus der 2. Bundesliga verursachte, steigt aus beiden badischen Verbandsligen nur der jeweils Erste in die Oberliga auf. Hockenheim II als Zweitplatzierter muss nun in der kommenden Saison einen neuen Anlauf nehmen. Der Aufstieg von Hockenheim III in die Landesliga als bester Zweiter aller vier Bereichsligen steht aber fest.

Trotz schlechter Wetterprognosen lief das Sommerfest der Schachvereinigung problemlos ab. Knapp 40 Personen trafen sich im Innenhof der Stadtwerke. Die Kuchen und selbst bereiteten Salate wurden vom Organisationsteam gern entgegengenommen, das Highlight war wie immer das Spanferkel. Bei zahlreichen Schachpartien und interessanten Gesprächen wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Geburtstagsfeier wird nachgeholt

Während der Ferien findet kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich an diesem Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune zu einem freien Spielabend. Am Samstag, 18. September, um 19 Uhr wird das im vergangenen Jahr ausgefallene 90. Vereinsjubiläum nachgeholt. Die Feier findet im Nebenzimmer der VfL-Gaststätte statt. mw