Spiele um den Stadttitel

Hockenheim. In einer vorgezogenen Partie der siebten Runde der Stadtmeisterschaft gewann Jürgen May (SV Hockenheim) gegen Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof).

Das Monatsblitzturnier Juli fand doppelrundig mit fünf Teilnehmern statt. Den Tagessieg sicherte sich Jürgen Möldner (SV Hockenheim) mit acht von acht möglichen Punkten. Platz zwei holte der vereinslose Blerim Kuci mit sechs Punkten vor Christian Würfel (SV Hockenheim) mit vier Punkten. In der Gesamtwertung führt weiterhin Blerim Kuci mit 74,3 Wertungspunkten vor Jürgen Möldner mit 51,3 und Christian Würfel mit 43 Wertungspunkten.

Am Freitag, 8. Juli, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort um 19.30 Uhr zum freien Spielabend mit dem traditionellen Paprikawurst-Essen.

Am Freitag, 15. Juli, beginnt um 19.45 Uhr in der Zehntscheune die siebte und letzte Runde der Stadtmeisterschaft. Am Sonntag, 17. Juli, richtet der SSC Altlußheim ab 10 Uhr im Altlußheimer Vogelpark sein Erhard-Stephan-Gedächtnisturnier aus. Anmeldeschluss ist um 9.30 Uhr. Am Freitag, 29. Juli, wird in Altlußheim ab 20 Uhr die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups ausgetragen.

Am Samstag, 6. August, findet das Sommerfest der Schachvereinigung statt. Es beginnt ab 15 Uhr und wird wie in den letzten Jahren im Innenhof der Stadtwerke Hockenheim durchgeführt. Anmeldungen nimmt Manfred Werk entgegen. mw