BASF Firmencup auf dem Hockenheimring: Pro Team gibt’s ein Bäumchen

Hockenheim. Dass nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Zurückhaltung der Nachholbedarf groß ist, hat der BASF Firmencup 2022 gezeigt: Viele Tausend Mitarbeiter aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar wollten hinaus ins Freie und endlich wieder laufen – und das in bester Gesellschaft ihrer Teamkollegen bei bestem Wetter und bester Stimmung.

So soll es auch wieder am 13. Juni sein, wenn die weltberühmte Rennstrecke Hockenheimring das nächste Mal von Tausenden Laufschuhen und Inlineskates beherrscht wird: Läufer und Inliner nehmen die Asphaltstrecke im Motodrom beim dann bereits 19. Firmencup in Beschlag. Es ist die größte Laufveranstaltung für Mitarbeiter aus Unternehmen der Metropolregion und der näheren Umgebung und einer der größten Firmenläufe Deutschlands.

BASF Firmencup auf dem Hockenheimring: Zentrales Ziel ist Bewegung

Im Mittelpunkt steht neben der sportlichen Bewegung auf der Strecke vor allem das gesellige Miteinander im Anschluss in der „Meeting Point Area“ und „Teamstand Area“. Dort, im Fahrerlager des Motodroms, lassen die Teilnehmer den Tag bei einem leckeren Imbiss und Livemusik ausklingen. Wer sich bis zum 26. April unter www.firmencup.de für den Lauf anmeldet, spart, denn die Startgebühr liegt in der regulären Anmeldephase immerhin bei nur 15,70 Euro.

Die Faszination Hockenheimring packt alljährlich auch die Teilnehmer des Firmencups: Mit den Kollegen aus dem Betrieb einen sportlichen und unterhaltsamen Abend in der faszinierenden Kulisse des Motodroms zu verbringen, das ist schwer zu toppen. Das Gemeinschaftliche steht stärker noch als in Vorjahren im Mittelpunkt des Firmencups. Gerade vor dem Hintergrund neuer Arbeitsmodelle mit vermehrtem Homeoffice stehen motivierende und verbindende Teamevents bei Unternehmen und Mitarbeitern gleichermaßen hoch im Kurs. Die Teilnehmer kommen aus Hunderten Unternehmen der Metropolregion. Aufgerufen sind aber auch Mitglieder von Sportvereinen, Schulen, Hochschulen und karitativen Einrichtungen, sich am Cup zu beteiligen.

Nach den Läufen treffen sich die Teilnehmer zum geselligen Beisammensein in der großen „Meeting-Point-Area“ sowie „Teamstand Area“ mit Livebands, beziehungsweise DJ und leckeren Verpflegungsangeboten. Für die Kinder gibt es schon ab dem Nachmittag ein eigenes Programm.

Neu ist: Der Ausstellerbereich wird zur „Teamstand Area“. Hier sind natürlich weiterhin die Teams der Partner und Sponsoren zu finden. Unternehmen, die für ihre Startenden und Gäste einen Treffpunkt im Fahrerlager einrichten möchten, können das neue „Teamstand“-Paket mit Zelt und Biertischgarnituren buchen. Für gute Stimmung in der „Teamstand Area“ sorgt ein DJ.

Buchbar sind auch für die 2023er Auflage des Cups wieder „Wir laufen grün“-Startplätze, deren zusätzliche 5-Euro-Spende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz zugutekommt. Zudem wird der 19. Firmencup abermals klimaneutral veranstaltet. Alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten kompensiert. Zusätzliches Engagement in diesem Jahr: Pro Team wird eine Baumpflanzung finanziert.

BASF Firmencup auf dem Hockenheimring: Teilnahme virtuell möglich

Als Zusatzangebot werden auch wieder virtuelle Startplätze für 12,90 Euro angeboten. Sie enthalten eine 1-Euro-Spende für das „Wir laufen grün“-Projekt. Gleichgültig wo man sich befindet, kann man mit App-Unterstützung fürs Tracking zwischen dem 11. und 13. Juni virtuell am Laufcup teilnehmen. Dazu sind laufend oder walkend 4,8 Kilometer, also die gleiche Distanz wie im Motodrom, zu absolvieren.

Nach einem rein virtuellen Cup während der Corona-Pandemie konnten die Teilnehmer im vergangenen Jahr die „Faszination Hockenheimring“ wieder live spüren. „Der BASF Firmencup hat in diesem Jahr gezeigt, dass Großveranstaltungen im Sommer outdoor wieder problemlos möglich sind“, so Heidi Böttcher, beim Veranstalter Infront B2Run für den Cup verantwortlich: „Von Beginn an geht es darum, dass sich Mitarbeiter aus Hunderten verschiedenen Unternehmen der Metropolregion auf dieser Rennstrecke treffen, die Eventlocation und Sehenswürdigkeit zugleich ist, um sich sportlich zu betätigen, aber auch für das gesellige Miteinander. Das Feedback nach der jüngsten Veranstaltung hat gezeigt, dass die Teilnehmer großen Nachholbedarf an gemeinsamen Teamevents haben. Das unterstreicht auch die Bedeutung von Teambuilding und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, vor allem im Hinblick auf neue, hybride Arbeitsmodelle.“

Eine Anmeldung für den nächsten Firmencup sind bereits unter www.firmencup.de möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 15,70 Euro, die Nachmeldegebühr vom 27. April bis 17. Mai dann 20,70 Euro. Die professionelle Zeitnahme der Laufzeit ist inbegriffen. Die Anmeldegebühr für den Junior- und den Kids-Laufcup beträgt 5,20 Euro bis 17. Mai. Diese Rennen erfolgen ohne Zeitnahme.