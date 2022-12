Brand nach Abtauen

Bei dem Brand am Freitag gegen 15.35 Uhr in der Karlstraße ist nach Angaben der Polizei vom Montag Sachschaden am Inventar von etwa 20 000 Euro entstanden. Der Brand war, wie am Samstag berichtet, in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Ein Bewohner hatte einen Kühlschrank abgetaut, gereinigt und im Anschluss wieder in Betrieb genommen.

Hierbei soll dieser aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein, heißt es in der Polizeimeldung. Die Feuerwehr löschte den Brand und befreite die Wohnung vom Rauch. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner durften wieder in die Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen hatte das Polizeirevier Hockenheim übernommen. zg