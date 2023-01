Christbäume bereitstellen

Konfirmanden, die von Konfi-Teamern, Eltern und Traktorfahrern unterstützt werden, sammeln am Samstag, 14. Januar, die ausgedienten Christbäume ein. Wer seinen Baum umweltgerecht entsorgen und gleichzeitig mit einer Spende die Aktion „Brot für die Welt“ unterstützen möchte, stellt seinen Christbaum am 14. Januar auf dem Gehweg bereit. Ab 9 Uhr sind die Konfirmanden unterwegs, um die Bäume einzusammeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch einen Zettel mit Namen und Adressen wissen die Konfis, beim wem sie klingeln können, um die Spende einzusammeln. Ohne diesen Zettel können die Bäume leider nicht mitgenommen werden. Um zu vermeiden, dass die Spendengelder in die falschen Hände geraten, sollte das Geld auch nicht mit am Baum hängen. Die Bäume müssen zudem von Restschmuck und Kunstschnee befreit sein. Der Erlös geht an die Aktion „Brot für die Welt“. Bei der letzten Christbaumsammelaktion sind 5170 Euro zusammengekommen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. zg