Der Spaß auf der Piste stellt sich sofort wieder ein

Eine Woche traumhaftes Wetter, beste Pistenverhältnisse und gute Stimmung. Das war das Resümee der Familienfreizeit des Skiclubs Hockenheim in Pfunds in Tirol. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte der SCH diese Freizeit endlich wieder durchführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Jahr nicht an gewohnter Stelle im Alpbachtal in den Kitzbühler Alpen, sondern in Pfunds in Tirol. Das bisherige Haus steht aufgrund der Nutzungsänderung in Apartments nicht mehr zur Verfügung. Das bewährte Konzept dieser Freizeit, die 32 Jahre lang im Alpbachtal stattfand, hätte auch nicht mehr realisiert werden können.

Viele Familien trauerten dem bisherigen Domizil nach, allerdings war die Unterkunft in der „Schönen Aussicht“ in Pfunds eine mehr als gute Alternative, wie alle feststellten. Das betrifft nicht nur das neue Haus, sondern auch das Skigebiet. Pfunds liegt im Dreiländereck Österreich, Italien und Schweiz. Von hier können etliche Skigebiete angefahren werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für jeden etwas dabei

Für die Familien hieß das ein paar Tage in Nauders, Österreich, mit Pisten verschiedener Schwierigkeits-grade und ein paar Tage in Schöneben in Italien mit seinen weitläufigen und offenen Pisten ideal zum Carven. Es war für jeden etwas dabei und vor allem die Kinder hatten jede Menge Spaß in den Funparks.

Der Skischul- und Freizeitleiter Winfried Kienzler hatte wieder sein Bestes gegeben, damit die Freizeit zum Erfolg wird – alles war wie immer bestens organisiert, heißt es im Bericht des Skiclubs.

Problemlos gingen die Teilnehmer auch mit den Corona-Regeln um, sowohl im Bus, im Hotel als auch im Skigebiet. Klar, man musste sich erst daran gewöhnen, die Maske aufzuziehen, bevor man an der Gondel oder am Lift anstand. Doch das nahmen die Teilnehmer für das Skifahren gerne in Kauf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Team der Übungsleiter sorgte dafür, dass sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen keine Langeweile aufkam, wenn sie sich neuen Herausforderungen in den verschiedenen Ski- und Snowboardkursen stellten. Das Können wurde verbessert, die Technik verfeinert, individuelle Tipps wurden gegeben. Ergebnis war ein besseres Gefühl auf den Skiern und mehr Spaß beim Skifahren. Die erfahrenen und gut ausgebildeten Skilehrer werden alle beim Deutschen Skiverband ausgebildet und legen dort eine Prüfung ab. Kein Tag war wie der andere, aber jeder Tag war voller Überraschungen und Herausforderungen.

Für Stimmung nach dem Tag auf den Brettern sorgte die traditionelle Terrassenparty, die im Freien stattfand. An einem Vormittag standen wie immer die Kinder ganz im Mittelpunkt: beim Skirennen. Beim Highlight waren diesmal alle Kinder und Jugendliche dabei. Unter Anfeuerungsrufen der Eltern und Übungsleiter schossen sowohl die Fortgeschrittenen als auch die Anfänger um die Tore und waren mit viel Freude bei der Sache. Keiner stürzte, der von der Skischule Schöneben zur Verfügung gestellte abgesteckte Kurs spornte alle Kinder zu Höchstleistungen an. Es gab deshalb an diesem Tag auch nur Sieger, die am Abend mit Urkunden und Medaillen belohnt wurden. Alle hatten viel Spaß und wollen auch nächstes Jahr wieder dabei sein. uhv