Die Sportgruppen werden künftig wieder als Einheit geführt

Hockenheim. Die mit 50 Mitgliedern außergewöhnlich gut besuchte Hauptversammlung des Hockenheimer Angelsportvereins begann mit der Begrüßung durch Vorstandsvorsitzenden und Versammlungsleiter Dirk Langer.

Nach dem Jahresbericht, verlesen von Langer, stellte Kassenwartin Sabine Schotter den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bestätigten der Kassenwartin anschließend eine einwandfreie Kassenführung und die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig von der Mitgliederschaft entlastet. Es folgten die Berichte der Sportwarte sowie des Jugendwartes, auch der Gewässerwart gab Auskunft zu seinen Aktivitäten wie Wassermessungen sowie Besatz- und Hegemaßnahmen. Danach hatten die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen zu diesen Berichten zu stellen.

Wahlen zum Vorstand Vorsitzender Dirk Langer, zweiter Vorsitzender Helmut Roth, Kassenwartin Sabine Schotter, erster Schriftführer Michael Wessel, zweiter Schriftführerin Anna-Lena Rothermel, Beisitzer Sebastian Tormo-Puchalt. Gewässerwarte Reiner Beierl, Alexander Strecker und Daniel Harre, Sportwart Bruno Schotter, zweiter Sportwart Andreas Meffert, dritter Sportwart Michael Golob, zweiter Jugendwart David Marker. Kassenprüfer Andreas Schmitt und Marcus Dorn. zg

Die von den Mitgliedern im Herbst des vergangenen Jahres angestoßene und diskutierte Zusammenlegung der zwei Sportgruppen Aktive und Senioren führte in der Versammlung zu einer Abstimmung. Die Mitglieder beobachteten in den vergangenen Jahren eine zunehmende Entfremdung innerhalb des Vereins durch die getrennt agierenden Sportgruppen, einem zum Teil wahrzunehmenden Desinteresse am Vereinsgeschehen, an Vereinsaktivitäten und ein vom Vereinsgedanken des Miteinanders losgelöstes Agierens.

An Vereinsziele erinnert

Innerhalb des Vereins wurde erkannt, dass das Ziel eines Vereins, die Förderung des Miteinanders durch gemeinsame Aktivitäten, nicht mehr der aktuellen Vereinsentwicklung entspreche. Somit kam auf Wunsch der Mitglieder dieser Punkt auf die Tagesordnung zur Hauptversammlung.

Nach reger Diskussion wurde die Zusammenlegung beider Sportgruppen zu einer gemeinsamen Sportgruppe mit sehr deutlicher Mehrheit beschlossen. Der Vorsitzende zeigt sich erfreut mit dieser Mitgliederentscheidung. „Wir haben erkannt, dass wir eine Veränderung benötigen. Und wir sind sehr froh, dass dieser Erkenntnis nun auch eine entsprechende Entscheidung durch die Mitgliederversammlung folgte. Natürlich, eine Veränderung bringt immer auch einige Schwierigkeiten mit sich. So gilt es nun, die anspruchsvolle Aufgabe der beschlossenen Zusammenführung zur größtmöglichen Zufriedenheit aller Altersgruppen umzusetzen. Und wir sind zuversichtlich, dass uns dies gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen wird!“

Die Neu- und Ergänzungswahlen verliefen ohne große Überraschungen. Sehr erfreulich ist, so Langer, dass bei den Mitgliedern eine große Bereitschaft vorhanden ist, die ehrenamtliche Vorstandsarbeit zu unterstützen. Vorsitzender Dirk Langer bedankte sich bei den bisherigen und neuen Vorstandsmitgliedern für die keinesfalls selbstverständliche Unterstützung im Ehrenamt.

Fischverkauf an Karfreitag

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ hatten alle Anwesenden die Möglichkeit, Anliegen vorzubringen, Fragen zu stellen und mit dem Vorstand zu diskutieren. Einige vereinsinterne Dinge wurden besprochen sowie die wichtigsten Termine für die Jahresplanung. So wurde auch der traditionelle Fischverkauf am Karfreitag, 7. April, beim ASV Hockenheim angesprochen. Dieser wird wieder auf dem Vereinsgelände im Altwingertweg in Hockenheim stattfinden und, wenn das Wetter mitspielt, mit Verzehr vor Ort sowie Getränkeausschank. Dafür werden wieder viele freiwillige Helfer benötigt. zg