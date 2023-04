Ein Samstag ganz in Weiß

Der Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ (AK-LQID) des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) lädt wieder mit seiner Brauchtumsveranstaltung „Weißer Samstag – Spargelgenuss am Wasserturm“ zum geselligen Beisammensein beim Hockenheimer Spargelfest ein. Ein Fest, bei dem sich alles zu den Themen rund um die Farbe Weiß und das königliche Gemüse mit passender und liebevoll vorbereiteter Dekoration dreht.

Von 12 bis 18 Uhr können die Besucher am Samstag, 6. Mai, eine große Auswahl an Spargelgerichten, kreiert von Caterer Mario Böhm vom Güldenen Engel, mit passenden Getränken, angeboten vom AK-LQID des HMV und bei dezenter Hintergrundmusik an weißen Tischen unter den Bäumen am Wasserturm genießen. Wer nach dem Hauptgericht noch eine Kaffeespezialität, ein selbst gemachtes Dessert oder den bekannten und guten Erdbeerkuchen zu sich nehmen möchte, findet auch dafür das entsprechende Angebot direkt am Stand der Hockenheimer Landfrauen. Bei den Ständen von Gemüsehof Schmitt und Bauer Großhans können die Besucher das königliche Gemüse, den Spargel, zum Mitnehmen erwerben. Erweitert wird das Angebot für Buchliebhaber: Die Buchhandlung Gansler ist mit einem Stand und passender Lektüre zum Thema Wasser, Weiß und Spargel beim „Weißen Samstag“ vertreten. Schmökern kann man die Lektüre sogar direkt und bequem vor Ort – in einem der vielen Liegestühle vom HMV.

Familiär und stilvoll

Das Konzept, ein familiäres, aber dennoch stilvolles Spargelfest rund um den Hockenheimer Wasserturm auszurichten, kam schon in der Vergangenheit bei allen Gästen sehr gut an. So laufen die Vorbereitungen für den „Weißen Samstag“ bereits auf Hochtouren. Und dennoch freut sich der kleine Arbeitskreis LQID über weitere ehrenamtliche Helfer und Unterstützer. Wer sich beteiligen möchte, kann sich problemlos telefonisch oder per E-Mail beim Hockenheimer Marketing-Verein unter der Nummer 06205/3 06 70 34 oder bei der Adresse info@hockenheimer-marketing-verein.de melden.

Eine weitere Idee des Arbeitskreises betrifft direkt die Besucher: Wer ganz in Weiß gekleidet kommt, erhält auch in diesem Jahr wieder ein Getränk gratis beim HMV-Stand. Begleitet wird das Spargelfest durch die dreitägige Ausstellung des Kunstvereins Hockenheim im Wasserturm von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai. In diesem Jahr geht es beim Schülerwettbewerb um das Thema Wasser – Kunst – Leben. Der Einsendeschluss hierfür ist Donnerstag, 27. April. zg