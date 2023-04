Verkaufsoffener Sonntag macht Hockenheim zum Publikumsmagnet

Hockenheim. „Geh nicht fort, kaaf im Ort“, zitierte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei seiner Eröffnungsrede zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Diesem Credo folgten die Hockenheimer Bürger – auch dank des strahlendem Sonnenscheins und der angenehmen Temperaturen – zahlreich. Dass am gleichen Tag noch der 1. Charity-HÖP-Lauf war und das Frühlingsfest auf dem Marktplatz in die zweite Runde ging, sorgte für reichlich Stimmung in der Rennstadt. Dem Hockenheimer Marketing-Verein und seinen ehrenamtlichen Mitgliedern gelang es hierbei, ein ideales Wochenendangebot für Familien zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hockenheim Verkaufsoffener Sonntag und Frühlingsfest ziehen Menschen nach Hockenheim 17 Bilder Mehr erfahren

Schon bei der offiziellen Eröffnung auf dem Zehntscheunenplatz appellierte der OB an die Bevölkerung: „Unsere Geschäfte können nur überleben, wenn wir auch dort einkaufen und diese unterstützen. Wir sind selbst verantwortlich.“ Das Gewinnspiel vom HMV, der diesen Sonntag der Superlative organisierte, trug zusätzlich dazu bei: Wer in drei verschiedenen Geschäften etwas kaufte und sich einen Stempel dafür holte, konnte tolle Preise wie beispielsweise eine Rennstadtkarte und verschiedene Gutscheine für lokale Geschäfte gewinnen. Außerdem nutzte der Jugendgemeinderat die Möglichkeit, um sich zu präsentieren und auf die Wahl im Juni hinzuweisen. Hier wird noch nach Bewerbern gesucht, die das Stadtleben aktiv mitgestalten möchten.

Start mit Rockabilly beim verkaufsoffenen Sonntag in Hockenheim

Die Tanzschule Feil begeisterte nach der Eröffnungsrede des OB mit zwei Gruppentänzen vor der RPR-Bühne auf dem Zehntscheunenplatz. Mit stimmungsvollem Rockabilly und einem Elvis-Medley setzten die Tänzer das erste von vielen Highlights an diesem Tag. Denn auch abseits des Zehntscheunenplatzes zeigte sich die Rennstadt lebendig: Rund um die Karlsruher Straße öffneten 40 Gewerbetreibende ihre Türen für einen Sonntag voller Angebote und Spielspaß. Während die Marching Band „Speedy Gonzales“ für Livemusik sorgte und am Bierstand beim Juwelier Zahn der selbst gebraute Gerstensaft reißenden Absatz fand, gingen die Kinder in der großen Hüpfburg ein paar Meter daneben auf Erkundungstour.

Das Gewerbe in der Innenstadt präsentierte sich von seiner besten Seite: So stellte sich das Fitnessstudio „Frauenpower“ in der Ottostraße noch vor der offiziellen Neueröffnung am 6. Mai vor. Die Clubmanagerin Petra Neumann erläuterte dabei den interessierten Besuchern das Angebot des Frauen-Studios. Von verschiedenen Kursen, Zirkeltraining über eine Tanita-Waage bis hin zu Ernährungsberatung bietet das Studio alles, was das Fitnessherz begehrt. Im CDU-Wahlkreisbüro von Landtagsabgeordnetem Andreas Sturm und Bundestagsabgeordnetem Olav Gutting stand indes der Spargel im Mittelpunkt. Wer das Gewicht eines Korbes voller Spargel am besten schätzte, konnte ein gemeinsames Essen mit den beiden Politikern gewinnen. Für Sturm sind Veranstaltungen wie der verkaufsoffene Sonntag ein wichtiger Aspekt des Stadtlebens: „So haben die Gewerbetreibenden die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Menschen können die Läden in toller Atmosphäre kennenlernen.“

Eine der beliebtesten Attraktionen auf dem Frühlingsfest ist das Fahrgeschäft Telstar, bei dem man jedoch keine Höhenangst haben sollte. © Dorothea Lenhardt

Die Innenstadt lebte förmlich auf, etliche Familien zog es in das Zentrum Hockenheims, wo sie an diesem Tag auch im neuen Serpa-Markt einkaufen und im Esprit Store schicke Klamotten erwerben konnten. Technikfreunde durften sich außerdem über 20 Prozent Rabatt im Handydrom freuen. Die Buchhandlung Gansler öffnete ihre Pforten zudem mit reichlich Angeboten für Kinder wie eine Vorlesestunde oder eine Malecke. Und wer richtige Rummelatmosphäre erleben wollte, den zog es auf den Marktplatz, wo seit Samstag das Frühlingsfest läuft. Stände voller Süßigkeiten oder frischen Grillspeisen luden zum Verweilen ein. Attraktionen wie der wirbelnde Telstar oder der klassische Autoscooter garantierten zudem Nervenkitzel. Im überdachten Biergarten mitten Platz konnten sich die Besucher außerdem ausruhen und das Flair des Frühlingsfestes genießen.

Rundum gelungen: Verkaufsoffener Sonntag in Hockenheim

Wie rundum gelungen dieser Samstag der Superlative tatsächlich war, zeigt auch die Resonanz unter den Familien: Auf den Straßen und dem Frühlingsfest waren etliche Kinderwägen zu sehen und das freudige Lachen der Kleinen war stets Teil der Geräuschkulisse. Beim HMV fiel ein erstes Fazit entsprechend positiv aus. Vorsitzender Richard Damian zeigte sich äußerst zufrieden: „Das Wetter hat es heute gut mit uns gemeint, es waren ideale Bedingungen. Nach dem tollen Beginn mit dem HÖP-Lauf war auch in der Karlsruher Straße und dem Frühlingsfest sehr viel los. Im nächsten Jahr möchten wir das Ganze noch erweitern und mehr Stände anbieten.“

Mehr zum Thema Marketing-Verein Das Wichtigste zum Hockenheimer Frühlingsfest Mehr erfahren Frühlingsfest Ein Wochenende der Superlative in Hockenheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Frühlingsfest Eppelheimer feiern am Gemeindezentrum auf ungewohntem Terrain Mehr erfahren

Sein Stellvertreter Christian Kramberg ergänzte: „Nach der Pandemie kehrt zunehmend die Normalität zurück, wie man an dem heutigen Tag sehen kann. Das Feedback war bisher sehr gut und es freut uns, dass das Angebot so gut angenommen worden ist. Der Dank geht an unsere ehrenamtlichen Mitglieder, die sich mit vollem Einsatz in die Organisation eingebracht haben. Uns geht es um die Stadt und die Resonanz zeigt, dass es sich lohnt.“