Elegante Mode trifft auf verspielte Figuren

Das gibt es aktuell nur in der Hockenheimer Pop-up-Galerie im Schaufenster der Oberen Hauptstraße 10, die vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) ins Leben gerufen wurde. Seit Anfang April stellen dort zwei Hockenheimer Einzelhändler aus, die in ihrem Sortiment nicht unterschiedlicher sein könnten: auf der einen Seite das italienische Modegeschäft „Stiletto Mode“, das seit dem Lockdown in die Luisenstraße 21/Ecke Parkstraße umgezogen ist, und auf der anderen Seite Eric Doser, besser bekannt als „Erics Schatzkiste“, aus der Heidelberger Straße 43 mit seinem unermesslichen Fundus an Playmobil- und Lego-Figuren und deren unzähligen Zubehörteilen.

Kennengelernt haben sich Doser und Mitzkewitsch schon vor Jahren, aber nicht, um Modethemen oder Spielzeuganleitungen auszutauschen. Damals ging es um IT-Fragen, denn der eigentliche Beruf von Eric Doser ist IT-Systemelektroniker, der sich gerne der PC-Probleme von Harry Mitzkewitsch im Stiletto-Modegeschäft annahm und wenn nötig den Computer wieder zum Laufen brachte. „So kam auch die Idee auf, gemeinsam das Pop-up-Schaufenster zu gestalten“, berichtet Harry Mitzkewitsch, der die rechte Seite des Schaufensters mit seiner Frau österlich mit zwei frühlingshaften Outfits dekoriert hat.

Osterhasen in der Menge finden

2 Bilder Harry Mitzkewitsch (r.) und Eric Doser bauen das Schaufenster im Laden auf. © hmv

Ein bisschen mehr Arbeit beim Aufbau hatte Eric Doser mit seinen über 100 Playmobilfiguren, die aus allen Themenbereichen sowie aus den vergangenen knapp 50 Jahren stammen und sich passend zur Rennstadt Hockenheim ein Autorennen anschauen.

Geübte Augen finden unter den Zuschauern sicher auch ein paar Hasen. Diese bleiben manchmal auch nicht brav auf ihren Plätzen sitzen, sondern wandern neugierig in die Modewelt. Wann sie das machen, hat Eric Doser nicht verraten, daher lohnt es sich, immer wieder einmal vorbeischauen und sich auf Hasenschatzsuche begeben.

Zu sehen gibt es das fesselnde Schaufenster, in dem seit vergangnem Herbst überwiegend Kunst gezeigt wurde und das von den Stadtwerken Hockenheim in ihrem Gebäude zur Verfügung gestellt wird, noch bis zum 8. Mai.

Um Mode oder Spielzeugfiguren zu kaufen, stehen die beiden Geschäfte „Erics Schatzkiste“ in der Schwetzinger Straße 43 und „Stiletto Mode“ in der Luisenstraße 21/Ecke Parkstraße zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung. zg