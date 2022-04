Feines Fest ums kostbare Gemüse

Nach großen Erfolgen in den Jahren 2017 und 2018 und einer unter ungünstigen Wetterbedingungen leidenden Wiederholung 2019 bringt der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) dieses Jahr wieder eines seiner beliebtesten Formate an den Start: Am Samstag, 7. Mai, dreht sich beim „Weißen Samstag“ von 12 bis 17 Uhr wieder alles um das königlich weiße Gemüse.

Das Konzept, ein familiäres, aber dennoch stilvolles Spargelfest rund um den Wasserturm auszurichten, kam bei den Besuchern sehr gut an. Das Motto rund um die Farbe Weiß, das mit passender Dekoration stilvoll umgesetzt wird, gibt es in diesem Jahr wieder. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an Spargelgerichten und passenden Getränken, die bei dezenter Hintergrundmusik genossen werden können.

Freigetränk für alle ganz in Weiß

Wer nach dem Hauptgericht noch eine Kaffeespezialität und ein Stück selbst gebackenen Kuchen zu sich nehmen möchte, findet dafür Angebote direkt am Wasserturm. Die gern in Anspruch genommene Idee, dass ganz in Weiß gekleidete Besucherinnen und Besucher ein Freigetränk erhalten, gilt auch diesmal.

Die Vorbereitungen für den „Weißen Samstag“ laufen auf Hochtouren. Der kleine Arbeitskreis Lebensqualität und Identifikation (AK-LQID) des HMV würde sich über weitere ehrenamtliche Helfer und Unterstützer freuen. „Wir machen hier ein Fest von Bürgern für Bürger. Je mehr Leute sich beteiligen, desto mehr können wir auch umsetzen und so unsere Heimatstadt weiter aufwerten“, betont der Leiter des Arbeitskreises Oliver Grein. Wer sich beteiligen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail beim HMV melden per Telefon 06205/3 06 70 34 oder E-Mail info@hockenheimer-marketing-verein.de.

Begleitet wird das Fest durch eine Kunstaustellung im Wasserturm. Der Kunstverein freut sich, dass endlich die Mitgliederausstellung, die schon für 2020 geplant war, nachgeholt werden kann. Zum Thema „Rundherum Weiß“ haben 19 Mitglieder ihre Arbeiten eingereicht. Am Freitag, 6. Mai, um 18.30 Uhr ist Eröffnung. Zu sehen sind die Kunstwerke bis zum 8. Mai. Der Eintritt ist frei. zg/kso