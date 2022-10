Feuerwehr Hockenheim meistert das Rettungsszenario bei der Hauptübung

Das neue Gebäude der Hartmann-Baumann-Schule im Schulzentrum Hockenheim wurde am Samstagmittag zum Übungsobjekt der Freiwilligen Feuerwehr. Rund 190 Schüler werden dort täglich unterrichtet und wenn die Brandmeldeanlage auslöst, rücken die Kameraden der Feuerwehr an. Je besser sich die Feuerwehrleute in solch einem großen Gebäude auskennen, umso schneller und effektiver können sie im Ernstfall

...