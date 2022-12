Finale mit Saitenvirtuosen

Traditionell zum Jahresende präsentiert Claus Boesser-Ferrari im Pumpwerk akustische Gitarristen der Extraklasse. So auch am Samstag, am 10. Dezember, ab 20 Uhr. Der Norweger Alf Wilhelm Lundberg gehört zu ersten Riege der skandinavischen Saitenkünstler. Die Musik seiner Heimat mischt er virtuos mit modernem amerikanischen Jazz und Pop. Weite melodische Bögen verbinden sich mit Groove und Swing.

Johannes Tonoi Kreusch verfügt über internationale Reputation – er hat auch schon die Carnegie Hall in New York bespielt. Er schaut stilistisch weit über die Grenzen eines klassischen Backgrounds hinaus. Für diesen Abend bringt er seine Siddharta-Songs, die er nach der Vorlage von Hermann Hesses weltberühmten Roman musikalisch bearbeitet hat – exotisch und meditativ.

Gastgeber mit Hendrix-Adaptionen

Gastgeber Claus Boesser-Ferrari bietet Auszüge aus seiner letzten CD mit Jimi Hendrix-Adaptionen – von der internationalen Presse gefeiert. Daneben bewegt er sich stilistisch zwischen Pink Floyd, Charles Mingus und Kurt Weill – in seiner ihm eigenen Klangsprache.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten für 16 Euro (14 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Pumpwerk-Tickethotline 06205/21 10 10. Onlinebestellungen sind unter www.pumpwerk-hockenheim.de möglich. zg