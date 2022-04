Fischarten aus allen Ländern: Ausstellung im Gartenschaupark ab Sonntag geöffnet

Hockenheim. Die Aquarienausstellung im Gartenschaupark kann ab Sonntag, 3. April, wieder besichtigt werden. In 25 naturnah eingerichteten Süßwasseraquarien tummeln sich viele Fischarten aus allen wärmeren Zonen der Erdteile Afrika, Mittel- und Südamerika, Asien und Australien. Von den kleinsten Fischarten bis zur Bullenklasse ist alles vertreten, was auch im häuslichen Bereich bei vertretbarem Pflegeaufwand gehalten und gezüchtet werden kann. In drei Meeresaquarien sind in Korallenriffen beheimatete Fische zu sehen. Die im Riffgestein angesiedelten – zu der Gattung der Niederen Tieren gehörenden – Weichkorallen sind neben Anemonen Heimstatt für Clownfische, Doktorfische, Drückerfisch, Putzerfisch, Fuchsgesicht, Kugelfisch, diversen Riffbarschen, Muräne, Einsiedlerkrebsen und Schlangenstern.

Zweimal im Monat zu sehen

Die Ausstellung ist jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bis Ende Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Kleine Gaben in den Spendenfisch werden für Futter und Pflegeartikel eingesetzt.

Die Ausstellung ist auf kurzem, ausgeschilderten Fußweg ab Parkeingang städtischer Kindergarten – Dresdener Straße gegenüber der Hausnummer 10 – auch mit dem Rollstuhl erreichbar.

In Anbetracht der wieder ansteigenden Inzidenzzahlen wird um das Tragen von Mundschutz gebeten. Ein Spaziergang im blühenden Park ist immer empfehlenswert. Auf die Kinder warten Spielgeräte.