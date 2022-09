Fische aus tropischen Gewässern im Hockenheimer Gartenschaupark ansehen

Hockenheim. Die Sommerferien sind fast vorbei, die Ausstellung im Gartenschaupark öffnet ihre Tore, weshalb die Zierfischfreunde Amazonas am Sonntag, 4. September, viele Besucher in ihrer interessanten Ausstellung erwarten. Gezeigt werden Fische aus tropischen Gewässern. 23 naturnah gestaltete Süßwasseraquarien und drei Becken mit Meerestieren zeigen die unterschiedlichsten Unterwasserwelten. Die Ausstellung ist in der Zeit von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Führungen für Gruppen möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausstellung ist bis einschließlich November jeweils an den ersten und dritten Sonntagen der jeweiligen Monate geöffnet. Man erreicht die Ausstellung auf kurzem Fußweg ab Parkeingang städtischer Kindergarten, Dresdener Straße gegenüber der Hausnummer 10. Interessierten Gruppen bieten die Zierfischfreunde auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten Führungen an.