Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel „The Voice of Germany“ - Charlene und Florian Gallant setzen sich mit „Sex On Fire“ im Team Mark Forster klar durch / Coach traut Paar noch einiges zu / Nah am Bühnenfeuer Gallants schaffen es mit heißer Nummer ins Halbfinale

Großes Kino: Überall auf der Bühne züngeln die Flammen um Charlene und Florian Gallant – passend zu ihrem Song „Sex On Fire“ der US-Band „Kings of Leon“. © SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann