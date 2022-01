Gastwirte der Region sehen Zukunft ihrer Branche düster

Die jüngste Verschärfung der Corona-Regeln samt bundesweitem 2G-plus für Restaurants kann Mario Böhm, Inhaber vom „Güldenen Engel“ in der Innenstadt, nur noch ein müdes Lächeln abnötigen. „Diese Vorgabe haben wir in Baden-Württemberg doch schon seit Wochen. Das war am zweiten Adventswochenende ein richtiger Tiefschlag: Kaum hatte das Land die Regel verkündet, haben alle unsere Gäste sämtliche

...