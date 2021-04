Innerhalb der Gruppe „Hockenheim für Klimaschutz“ der Lokalen Agenda 21 hat sich im vergangenen Jahr eine Projektgruppe rund um das HÖP firmiert. Ziel der Gruppe ist es, die ökologische Entwicklung des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts am Kraichbach (HÖP) zu begleiten.

Das HÖP-Redaktionsteam beginnt das neue Jahr mit einem neuen Logo und einer neuen Rubrik. Diese Rubrik wird in regelmäßigen Abständen erscheinen und Wissenswertes zum HÖP berichten. Als lebendes Symbol für eine geglückte Renaturierung wurde die Gebirgsstelze als Wappentier im neu geschaffenen Logo gewählt. Die Gebirgsstelze war eine der Ersten, die sich am neuen Gelände niedergelassen haben und ist daher das naheliegende Erkennungstier- und Merkmal der neuen Rubrik, so die Gruppe. Es wird künftig von Neuigkeiten rund um das Gelände künden, die dem HÖP-Redaktionsteam wichtig erscheinen und die es wert sind, berichtet zu werden. Denn eines ist sicher – rund um den Kraichbach herrscht jede Menge Leben und Aktivität. zg