Großeinsatz der Polizei mit Schusswaffengebrauch in Hockenheim

Hockenheim. Die Jahnstraße in Hockenheim wurde in den Nachmittagsstunden des Montags vom Blaulicht zahlreicher Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes beleuchtet. Bei einem Einsatz der Polizei war es durch die Beamten zu einem Schusswaffengebrauch gekommen, bei dem ein 37-jähriger Mann verletzt wurde. Sofort wurde aus der Situation in der Jahnstraße ein Großeinsatz der Polizei mit zahlreichen Beamten auch der Bereitschaftspolizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Presseerklärung am späteren Abend mitteilten, wurde nach dem „derzeitigen, vorläufigen Ermittlungsstand“ die Polizei gegen 16.34 Uhr zu einem Familienstreit in einem Haus der Jahnstraße gerufen.

Wie die Beamten vor Ort sofort erkannten, war ein Mann, der wohl in die Auseinandersetzung verwickelt war, erkennbar mit einer Pistole bewaffnet.

Blaulicht Hockenheim: Großeinsatz der Polizei mit Schusswaffengebrauch 13 Bilder Mehr erfahren

„Im Verlauf des Einsatzgeschehens mussten die eingesetzten Polizeikräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen“, fassen die beiden Behörden in ihrer Presseerklärung den Vorfall knapp zusammen. Dabei trafen sie den 37-Jährigen.

Die Beamten hätten bei dem angeschossenen Mann umgehend Erste Hilfe geleistet, bis der Rettungsdienst sowie der hinzugerufene Notarzt eingetroffen waren.

Der verletzte Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die medizinische Versorgung dauert in den späteren Abendstunden noch an, sodass über den Zustand des Mannes noch keine Angaben gemacht werden konnten. Nur so viel steht fest: Weitere Personen wurden bei der Auseinandersetzung und dem anschließenden Polizeieinsatz nicht verletzt.

Bei einem Einsatz der Polizei in Hockenheim ist eine Person verletzt worden - wohl durch den Gebrauch einer Schusswaffe. © PR-Video

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde „die Sachbearbeitung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs“ noch in den Abendstunden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Streites sowie des Einsatzablaufes dauern laut der Behörde noch an.

Der Großeinsatz war gegen 19.30 Uhr beendet, das Gebiet daraufhin nicht mehr abgesperrt.