„Es soll ein kleines Willkommen sein für Kinder, die Furchtbares erlebt haben“, überschreibt der hiesige Abgeordnete und Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) seine Malbuch-Aktion. In einer zweisprachigen Ausgabe (Deutsch/Ukrainisch) ist das Büchlein „Du bist willkommen“ kostenlos in Borns Wahlkreisbüro erhältlich. Die Aktion richtet sich an Menschen, die Familien mit Kindern aus der Ukraine aufgenommen haben und selbstverständlich an die Geflüchteten selbst.

„An der ukrainisch-polnischen Grenze kommen Tag für Tag 20 000 Geflüchtete aus der Ukraine an, davon zur Hälfte Kinder. Auch in Deutschland und in der Region sind es vor allem Kinder, die besonders unter der Situation, die durch Putins verbrecherischen Angriffskrieg verursacht wurde, zu leiden haben. Ich habe mich darum sehr über die Initiative des MaToBe-Verlags und den Hinweis der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen gefreut und unterstütze dieses gelungene Willkommensbuch gerne“, so Daniel Born, der für seine Fraktion auch Sprecher für frühkindliche Bildung ist. In dem Malbuch können Sehenswürdigkeiten, Tiere und Gegenstände ausgemalt und in beiden Sprachen gelernt werden. Außerdem gibt es Sätze wie „Du bist willkommen“ und „Hier bist Du sicher“ in deutscher und ukrainischer Sprache und Schreibweise.

Das Malbuch kann im Wahlkreisbüro von Daniel Born abgeholt werden. © Soeder

Das gedruckte Büchlein kann im Wahlkreisbüro von Daniel Born abgeholt werden (Schwetzinger Straße 10, 68766 Hockenheim), montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr – solange der Vorrat reicht.

„Ohne Frieden ist alles nichts. Auf Putins Krieg wird Europas Frieden folgen, davon bin ich überzeugt. Wir halten zusammen“, sagt der Landtagsvizepräsident Born. zg