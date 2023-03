HMV sorgt für Oster-Vorfreude

Fröhliche Vorfreude aufs Fest verbreiten, das will der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Kooperation mit der Buchhandlung Gansler bei seiner Osterpicknick-Aktion für alle Hockenheimer Vorschul- und Grundschulkinder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Ostersamstag, 8. April, ab 10.30 Uhr können alle Kinder bei den Osterhasen am Forstpavillon im Hockenheimer Gartenschaupark vorbeischauen. Jede Familie sollte ihre eigene Picknickdecke oder Klappstuhl, warme, gemütliche Kleidung, heiße Getränke und ein paar Snacks mitbringen, sich auf der Wiese einen Platz suchen und den spannenden Ostergeschichten der beiden Osterhasenvorleser Geneviève Gansler (Buchhandlung Gansler) und Bianca-Colette Riemer-Merkel (HMV) zuhören. Es werden zwei Geschichten für zwei Altersgruppen (Vorschul- und Grundschulkinder, etwa vier bis acht Jahre) vorgelesen.

Damit niemand auf der Decke festfriert, bietet der HMV zwischen den Vorleserunden Spiele rund um Ostereier und Geschicklichkeit an. Zum Schluss werden noch Fairtrade Schokoosterhasen und -eier an die Kinder verteilt. Dafür hat der HMV den Globus-Markt im Talhaus als Sponsor gewonnen, der die fair gehandelte Schokolade zur Verfügung stellt. Das Osterpicknick findet bei jedem Wetter statt. Falls es regnen sollte, wird die Veranstaltung in die Lamellenhalle verlegt.

Mehr zum Thema HMV Sportlich sein und Gutes tun beim Charity-HÖP-Lauf Mehr erfahren

Die Veranstaltung ist kostenlos. Es wird aber um eine Anmeldung gebeten, da es nur eine begrenzte Anzahl an Schokohasen gibt. Das Anmeldeformular finden Interessierte unter www.hockenheimer-marketing-verein.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. April.

Bei der Premiere des Picknicks im vergangenen Jahr haben rund 100 Kinder den Geschichten von den Waldwichteln gelauscht, die zwar noch klein waren, aber ein großes Herz, vor allem für Tiere, hatten. Gut kam auch die Geschichte an von Nobbi, dem Mutmachhasen, der für seine Freunde da ist. zg