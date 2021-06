Seit November 2020 blieb das HSV-Gelände leer und die Vereinshallen still, sieben Monate lang pausierte der Sport Corona-bedingt – zumindest in gewohnter Form. Viele Gruppen des HSV fanden kreative Lösungen für ihre Sportler und führten ihr Training digital weiter, so auch die vier Teams der Blue Devils Cheerleader.

Nach dieser langen Zeit mit Online-Training und digitalen Teamabenden

...