Hockenheimer Karnevalisten feiern ihr Sommerfest

Endlich wieder Sommerfest mit der Bevölkerung. Unter diesem Aspekt stand das Corona-bedingte Comeback dieser beliebten Veranstaltung der Ersten Großen Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft. Und trotz starker Konkurrenz durch Veranstaltungen im näheren Umkreis konnte sich der Besuch an beiden Tagen sehen lassen. Bereits am Samstag zogen das tolle Wetter, die reichhaltige Speisekarte und die bekannte Stimmung zahlreiche Besucher an. Neben der „zivilen Bevölkerung“ sah man auch Abordnungen befreundeter Karnevalsvereine. Ging es anfangs noch sehr gemächlich zu, änderte sich dies aber im Laufe des Abends. Denn die Verantwortlichen hatten für die Stimmung mit DJ Halligalli aus der Pfalz die richtige Wahl getroffen. Er heizte den Gästen ordentlich ein und so wurde bis weit nach Mitternacht zusammen gefeiert.

Nach einer kurzen Nacht waren dann am Sonntag noch einmal alle Beteiligten gefordert. Zu den Klängen des Musikvereins Harmonie Reilingen füllte sich der Waldfestplatz in Windeseile, denn es gab das über die Grenzen Hockenheims beliebte Rindfleisch mit Meerrettich und Kartoffeln. Und auch an der ausgezeichneten Kuchenauswahl konnte kaum jemand vorbeigehen. Als dann gegen Abend die letzten Gäste den Heimweg antraten, konnten die Verantwortlichen um Vorsitzende Sabine Kern als Fazit ziehen, dass diese beliebte Veranstaltung trotz Pandemiepause nichts an Anziehungskraft verloren hat. Auch versäumte es Sabine Kern nicht, allen unermüdlichen Helfern aus HCG und Fanfarenzug ihren Dank auszusprechen.