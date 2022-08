Hockenheimer Nacht der Musik kehrt zurück

Nach zwei Jahren Zwangspause ist die Hockenheimer Nacht der Musik (HoNaMu) am Freitag, 30. September, wieder am Start. Es wird die neunte Auflage der weit über die Grenzen der Rennstadt hinaus bekannten Musiknacht und erneut wird es eine bunte Mischung der musikalischen Stile und Veranstaltungsorte geben. Neue Bands reihen sich heuer in die Riege alter HoNaMu-Hasen und neue Locations, beispielsweise beim Gerätehaus der Feuerwehr, sind hinzugekommen.

Die allseits beliebte HoNaMu erstreckt sich in diesem Jahr über 13 Spielstätten quer durch die ganze Stadt und lockt mit insgesamt 16 Music-Acts oder Bands, die ein bunt gemischtes Repertoire musikalischer Unterhaltung mitbringen, zu einem einmaligen Event. Darunter drei fantastische Walking-Acts, die in der Partymeile von Wasserturm bis zum Feuerwehrgerätehaus für Stimmung sorgen.

Das HoNaMu-Team mit Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV), Rainer Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle Hockenheim, Sandra Kurz als Projektleitung der „HoNaMu“ und Hugo Fuchs als Berater freut sich über das große Interesse an der Reihe und dies nach über zwei Jahren Zwangspause.

„Neben vielen ’Wiederholungstätern‘ konnten wir auch neue Locations, eine Vielzahl an Sponsoren und weit über die Region hinaus namhafte großartige Künstler für die Veranstaltung gewinnen. Alle fiebern mit großem Enthusiasmus und Begeisterung dem Abend entgegen“, freut sich Projektleiterin Sandra Kurz auf das Ereignis.

Zu den 13 Spielstätten zählen altbekannte Locations wie der Wasserturm, das Atelier Späth, Café Lato, das Gauß-Gymnasium, die Zehntscheune, das Bistro Karibik, das McDonald’s Restaurant oder das Restaurant Rondeau. Erstmals am Start sind das Taste Hotel, die Evangelische Gemeinschaft, die Wing-Tsun-Schule, die Freiwillige Feuerwehr und der „Güldene Engel“ als neue Spielstätten.

Los geht die Sause am Freitag, 30. September, 19.40 Uhr, mit den Walking-Acts, „Red hot Dixie Devils“, „Satee-Kooma“ und der „Walter Blau Band“ aus St. Leon Rot auf der Partymeile rund um die Fortuna Kreuzung und Karlsruher Straße. Die Straßenmusiker sorgen für rhythmisches Feuerwerk und sollen mit ihrer Spielfreude verzaubern, die Besucher beim Wechsel der Locations unterhalten.

Punkt 20 Uhr fällt der Startschuss für die HoNaMU gleichzeitig in allen Spielstätten – Einlass ist überall ab 19 Uhr. Es werden jeweils vier Sets a 40 Minuten gespielt. Die 20-minütigen Pausen zwischen des Sets geben den Besuchern die Möglichkeit für einen Ortswechsel oder zur Stärkung des leiblichen Wohls. Der Abend bietet eine kulinarische Vielfalt, so sind in allen Locations individuelle Getränke und Snacks auf die Hand erhältlich.

Rock-, Pop- und Partymusik aus den 1970er, 1980er und 1990ern bis heute stehen in den Locations genauso auf dem Programm wie die ruhigeren Töne bei Blues, Jazz oder Swing bis hin zur Kunst der Harfenmusik. Wer es härter und lauter mag, kommt bei Rap und Hardrock ebenfalls auf seine Kosten (Die teilnehmenden Bands werden wir noch vorstellen).

Alle Spielstätten und Music-Acts sind auf dem Veranstaltungsflyer sowie online auf einem Übersichtsplan zusammengefasst und nummeriert. So kann jeder Besucher sich schon im Vorfeld den optimalen Weg zu seinen Favoriten überlegen – das spart Zeit und verlängert das Musikvergnügen am Abend.

Kostenloser Shuttlebus

Alle HoNaMu-Besucher mit Einlassband die den bequemeren Weg lieben, können das Angebot des kostenlosen Shuttlebus von Jahnke Reisen nutzen, der zwischen 19.30 und 00.30 Uhr verschiedene Haltestellen den Abend über immer wieder anfährt. Diese – besonders gekennzeichnet – finden sich bei Fari Elektrohandel, Karlsruher Straße, der Fahrschule Inside, Ludwig-Grein-Straße, vorm katholischen Gemeindehaus St. Christophorus, Obere Hauptstraße, vorm Gerätehaus der Feuerwehr in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und bei McDonald’s Restaurant, Gleisstraße, und in der Kaiserstraße.

Karten für die HoNaMu sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und ausgewählten Spielstätten in Hockenheim, sowie bei der Postagentur Reilingen und der Buchhandlung Dräger in Neulußheim zum Preis von 15 Euro erhältlich. Für Kurzentschlossene kosten die Tickets an der Abendkasse 18 Euro. Abendkassen wird es am Veranstaltungstag ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, im Restaurant Rondeau, im Wasserturm und in der Zehntscheune geben.

Unter allen Besuchern werden 15 Rennstadtkarten im Wert von je 15 Euro verlost. Jedes Einlassband ist mit einer Nummer versehen und nimmt automatisch teil.

Mit Glück den Eintritt zurück

Die ausgelosten Gewinnnummern werden an den Spielstätten und online veröffentlicht. Wessen Nummer ausgelost wurde, der kann sie zwischen Dienstag, 4. Oktober, und Montag, 31. Oktober, während den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des Marketing-Vereins, Obere Hauptstraße 7, gegen eine Rennstadtkarte eintauschen. zg/aw

Info: Bilder der HoNaMu 2019 unter www.schwetzinger-zeitung.de