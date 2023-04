Hockenheimer Schüler siegt bei "Jugend musiziert"

Hockenheim. Mächtig stolz ist man derzeit am Gauß-Gymnasium auf Alexander Münkel. Der zwölfjährige Schüler zählt zu den Landessiegern beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Wer den Wettbewerb kennt und weiß, welche Anforderungen an die jungen Teilnehmer gestellt werden, der versteht, warum sich das Gymnasium mit dem Nachwuchspianisten über den erzielten Erfolg freut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon mit seinen jungen Jahren zeichnen besonderer Ausdruck, Temperament und Einfühlsamkeit Alexanders Spiel aus. Deshalb gelingt es ihm so meisterhaft, die verschiedenen Charaktere der Stücke aus seinem kontrastreichen und anspruchsvollen Wettbewerbsprogramm den Zuhörern mitzuteilen.

Wie sieht Deine tägliche Übungszeit aus? Musst Du viel Zeit aufbringen?

Alexander Münkel: Natürlich übe ich viel und das wird immer mehr, aber das entwickelt sich so von alleine. Ich habe da keine Zeitvorgaben. Mein Lehrer sucht mir Stücke zum Lernen aus, die mir auch sehr gefallen und ich möchte diese gut spielen können. Und weil die Stücke länger oder schwieriger werden (oder beides), habe ich natürlich immer mehr zu tun. Aber wenn ich merke, wie die Stücke besser laufen, wie sie schöner klingen, macht das Üben Freude, und dann schaue ich nicht auf die Uhr.

Für die Schule stehen aber auch die Hausaufgaben und mehr an. Und wenn es ein langer Schultag ist, dann muss ich schauen, wie ich die restlichen Stunden am Tag einteile. Zudem, meine Geschwister möchten dann auch Klavier üben, und wir müssen uns dann untereinander abstimmen, obwohl die noch nicht so lange üben wie ich.“

Und was gefällt Dir an der Schule am meisten, welches Fach?

Münkel: Die Freistunden natürlich! Dann können wir zum Döner oder zum Eis nebenan gehen. Scherz! Ich bin in der Musikklasse. Dort habe ich Saxophon gelernt beziehungsweise lerne noch. Auch ein tolles Instrument! Ich würde auch mal gerne mehr in der Jazz-Richtung ausprobieren, aber das muss ich mal später irgendwie einplanen.

Zur Zeit experimentiere ich in der Musikrichtung „House“. Ich nehme Klavier, Synthesizer, Bass oder manchmal auch Saxophon-Stimmen in einem Musikprogramm (Logic Pro) auf einem Midi-Keyboard auf und mixe sie mit einem typischen House-Beat zusammen, so habe ich schon viele Stücke geschrieben, aber ich traue mich noch nicht, diese vielen zu zeigen. Später, wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe, mache ich das aber bestimmt.

Auch finde ich es toll, dass wir zusammen im Gymnasium als Bläserklasse üben und auftreten. Meine allerersten Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren habe ich in der Reilinger Grundschule in der Orchester-AG gemacht. Schon seitdem denke ich, dass jeder Musiker, zumindest ab und zu, mit anderen zusammen musizieren soll, ob in einem Orchester, Kammermusik, Band oder Duo. Es ist einfach immer wieder eine schöne Erfahrung.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Regionalwettbewerb (mit Video) Höchstwertung für Hockenheimer Klavierschüler Louisa und Mahdav bei „Jugend musiziert“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musikschule Esther und Emma spielen sich nach vorn Mehr erfahren Stadthalle Der Klang von „Game of Thrones“ und vielem mehr in Hockenheim Mehr erfahren

Und was machst Du noch außer Musik in Deiner Freizeit?

Münkel: Ich spiele sehr gerne Fußball mit anderen Jungs. Klar, ich bin jetzt kein brillanter Fußballspieler, aber ich spiele gerne und bei jedem Wetter, mir macht auch Regen nichts aus. Meine Freunde sind zum Teil im Fußballverein und können sehr gut spielen. Ich freue mich, mit denen zu spielen und mir ein paar Tricks abzugucken. Ich kann dafür gute Partys machen.

Zu Weihnachten habe ich ein DJ-Pult bekommen, ein Einsteigermodell, aber mit guten Lautsprechern. Für meine kleinen Geschwister bin ich der DJ auf deren Geburtstagen. Es ist toll zu sehen, wie cool die Kleinen sich dann fühlen. Aber für die größeren Freunde geht das auch. Denn auch Fußballer brauchen coole Musik auf einer Party.“