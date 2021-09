Das Ladenetz für Elektroautos wird in Deutschland immer weiter ausgebaut, da auch der Bestand an E-Autos steigt. 2021 umfasst der Bestand an Personenkraftwagen mit reinem Elektroantrieb in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt über 365 000 Fahrzeuge,

2011 gab es nur etwa 2300 Elektroautos in Deutschland, wie Statista, ein deutsches Online-Portal für Statistik zusammenfasst. Bis zum Jahr

...