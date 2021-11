Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Flutopferhilfe - Beatrice Adam näht mit Freundinnen 1000 Nikolausstiefel für die Menschen in Mayschoß / Verteilung bei Tannenbaumaktion am 4. Dezember / Mit Nüssen, Teebeutel und Schokolade gefüllt Hockenheimerin Beatrice Adam näht Nikolausstiefel für Flutopfer in Mayschoß

Schokonikoläuse, Nüsse und Teebeutel: Drei von 1000 Stiefeln, die die Helfer am 4. Dezember in Mayschoß verteilen. © Scholl