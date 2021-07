Kurpfälzer helfen den Flutopfern - damit jeder Euro ankommt

Von Jürgen Gruler

Die Zerstörungen in Sinzig sind schrecklich. In einem Heim der Lebenshilfe kamen zwölf Menschen mit Handicap in den Fluten um, die teils drei Meter hoch Häuser und Straßen verwüsteten. Zurück bleibt der Schlamm, der hart wie Beton wird, wenn er nicht schnell aus den Gebäuden geschippt wird. Die Familien, die entlang der Ahr wohnen, die sich vom Hochwasser führenden Rhein zurückstaute und alles, was nicht niet- und nagelfest war, aus dem ganzen Ahrtal mit sich gerissen hatte, haben fast alles verloren. Es gibt Wohnhäuser, die von der Kraft des Wasser zerstört wurden, andere müssen im Nachgang eingerissen werden, weil sie nicht standsicher sind. Vor allem aber alle Möbel, Wertsachen, Kücheneinrichtungen in den Erdgeschossen und teils sogar im ersten Obergeschoss wurden durch Wasser und Schlamm zerstört und können nicht mehr benutzt werden.

Bürgermeister Andreas Geron, erst im Jahr 2018 als Parteiloser ins Amt gekommen, ist schockiert und doch voller Zuversicht. Denn er sieht die große Hilfsbereitschaft der Bürger vor Ort und der Menschen, die es anpacken. Auch aus der Kurpfalz bekommt Sinzig jetzt Hilfe. Denn am Dienstag sicherten alle Oberbürgermeister und Bürgermeister unserer Region einer Initiative der Schwetzinger Zeitung ihre Unterstützung als Schirmherren zu. Sie wollen sich für Spendengelder stark machen und so der Aktion „Kurpfälzer helfen den Flutopfern“ Kraft verleihen. Die Idee dazu hatte der frühere Schwetzinger Gemeinderat Achim Nassner, der uns organisatorisch unterstützen wird und die Aktion angeschoben hat.

Volksbank und Sparkasse haben schon ihre Unterstützung durch Gratiskonten zugesichert. Damit alles korrekt abläuft und auch Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können, übernimmt die Stadt Schwetzingen die Abwicklung. Zahlungen können ab sofort mit dem Stichwort „Fluthilfe 2021“ an die Stadt Schwetzingen überwiesen werden. Die Kontonummern stehen am Ende des Artikels.

Eins ist klar, es soll kein Cent für Verwaltungskosten drauf gehen. Jeder Euro wird dort in Sinzig ankommen. Bürgermeister Geron hat zugesagt, dass seine Mitarbeiter bei der Auswahl der Hilfsbedürftigen helfen. „Wir sind so froh, dass ihr uns ausgewählt habt für diese Hilfsaktion. Manche Familien haben alles verloren, sie brauchen dringend Unterstützung. Die Verzweiflung ist teils sehr groß“, sagt uns Bürgermeister Andreas Geron am Handy.

Thomas Armbruster vom Brauhaus zum Ritter in Schwetzingen hat uns gleich 1000 Euro zugesagt, als er von der Aktion gehört hat. „Mir tun die Menschen so leid, wir müssen da helfen“, sagt er. Willkommen ist jeder Betrag von Privatleuten, Firmen, Vereinen, Organisationen. „Seien es 5, 50 oder 500 Euro – Kurpfälzer helfen genau so, wie sie es gerade können. Und unsere Zeitung garantiert, die Verwendung der Gelder vor Ort zu überprüfen und wird darüber auch ausführlich berichten.“ Das sichert Chefredakteur Jürgen Gruler persönlich zu. Schon am Wochenende wird seine Kollegin Katja Bauroth vor Ort in Sinzig sein, sie will bei einer Hilfsaktion eines Plankstadter Bürgers mit anpacken und sich dabei ein Bild von den Schäden machen.