HSV verkauft sich teuer

Mit dem TSV Knittlingen war ein Aufstiegsaspirant in der Handball-Verbandsliga zu Gast in der Hockenheimer Jahnhalle und wurde beim 29:20 (15:13) seiner Favoritenrolle gegen den HSV auch gerecht.

In den ersten Minuten dominierte der TSV, nutzte die Lücken in der HSV-Abwehr und führte in der 14. Minute 10:3. Das Team von Trainer Admir Kalabic verkürzte bis zur Pause auf 11:15. Mit drei Toren nach Wiederanpfiff stellte der HSV den Anschluss her, schaffte es allerdings nicht, auszugleichen. Bis zum 19:21 in der 51. Minute war der HSV zwar immer auf Schlagdistanz, in der Schlussphase machte sich dann allerdings der Kräfteverschleiß bemerkbar und die routinierten Gäste gestalteten das Endergebnis noch sehr deutlich.

Am Samstag, 4. März, 20 Uhr, steht für den HSV die Auswärtspartie bei Spitzenteam TSV Rintheim an.

HSV: Sowden, Lang, Berlinghof; Kalabic 3/1), Neumann (7/1), Kraut (3), F. Gubernatis, H. Gubernatis (2), Diehm (2), Haasis, Forsch (1), Hufnagel (2), Kauther. zg