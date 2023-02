Pflichtaufgabe erfüllt

Den erwarteten Punktgewinn gab es für den HSV Hockenheim in der Handball-Verbandsliga. Die deutlich unterlegene TGS Pforzheim musste sich am Ende mit 33:41 geschlagen geben.

Gleich in der Anfangsphase ließ der HSV keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde und führte bereits nach sechs Spielminuten mit 4:0. In der Folgephase gelang es den Gästen, die Führung immer weiter auszubauen, zwischenzeitlich betrug die Differenz beim 17:7 nach 21 Minuten zehn Treffer. Im HSV-Tor zeichnete sich Tim Berlinghof mit einigen Paraden aus und im Angriff war es Sebastien Neumann, der immer wieder aus dem Rückraum erfolgreich war. Bereits zur Halbzeitpause war beim Stand von 23:15 eine Vorentscheidung gefallen.

Die zweite Hälfte ließen die Rennstädter etwas langsamer angehen und verteilten die Belastung auf alle Schultern. Vor allem in der Defensive war der HSV jetzt nicht mehr mit der letzten Konsequenz am Werk, sodass die TGS einige einfache Treffer erzielte. Jedoch gelang es den Hausherren nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen, da auch der HSV im Angriff immer wieder erfolgreich war.

Am Ende stand ein nie gefährdeter Sieg für den HSV auf der Anzeigetafel. Ganz zufrieden war Trainer Admir Kalabic dennoch nicht: „In einer solchen Partie ist es immer schwer, die Konzentration über 60 Minuten hochzuhalten. In der Offensive haben wir viele Dinge richtig gut gemacht, aber auch wieder einige klare Chancen liegen lassen. Und in der Abwehr müssen wir uns mit Blick auf die schwereren Aufgaben in den nächsten Wochen steigern.“

Der HSV empfängt am Samstag, 13. Februar, den Tabellenzweiten TV Knittlingen. Anpfiff in der Hockenheimer Jahnhalle ist um 18.30 Uhr.

HSV: Sowden, Lang, Berlinghof; Kalabic (9/1), Neumann (8), Kraut (2), F. Gubernatis (6), H. Gubernatis (4), Diehm (3), Cronier, Schinke (8), Hufnagel (1), Kauther. zg