Innenstadt wird bei Hockenheimer Nacht der Musik zur Partymeile

Hockenheim. Der Countdown läuft! Nach über zwei Jahren Zwangspause sind alle Mitwirkenden voller Begeisterung und können es kaum erwarten, dass die weit über die Region hinaus etablierte HoNaMu wieder stattfindet. Ein Musikabend für alle Altersklassen, um gemeinsam Spaß zu haben, bei leckeren Drinks und Snacks guter Musik zu lauschen, zu tanzen und Hits einfach mitzusingen.

13 Spielstätten mit einer Vielzahl an Musikrichtungen verwandeln Hockenheim an diesem Abend in eine Partymeile von Jazz-, Rock-, Pop- und Tanzmusik bis hin zu Rapp. Mal gemütlich und ruhig, mal laut und rockig, fetzig und poppig – mit viel Party-Feeling ist die HoNaMu in der Region zum „place to be“ geworden.

Alle HoNaMu-Besucher mit einem gültigen Eintrittsarmband können wieder den kostenlosen Shuttlebus von Jahnke-Reisen nutzen, um zwischen Wasserturm und der Feuerwehr am anderen Ende der Partyzone bequem zu pendeln. Der Shut-tlebus startet um 19.30 Uhr und endet mit der letzten Fahrt um 00.30 Uhr, jeweils an der Haltestelle „Katholisches Gemeindezentrum, Obere Hauptstraße“. Von hier fährt er im 20-minütigen Rhythmus insgesamt sechs Haltestellen an. Diese sind alle sichtlich gekennzeichnet und so ausgewählt, sodass die Spielstätten bequem zu erreichen sind.

Walking-Acts und Shuttlebus

Bereits ab 19.40 Uhr läuten die großartigen „Walking-Acts“ aus Hockenheim wieder das Musikevent ein. Es spielen „Satee-Koma“ vor Juwelier Zahn, Karlsruher Straße, und „Red hot Dixie Devils“ im Atrium der Stadthalle. Sie garantieren mit ihren südamerikanischen und afrikanischen Rhythmen um 20.40, 21.40 und 22.40 Uhr innerhalb der Partymeile für beste Stimmung.

Die Veranstaltung eröffnet um 19.45 Uhr Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Café Lato mit dem beliebten Hockenheimer Alleinunterhalter „Matteo di Maggio“ und seinen italienischen Balladen.

Los geht’s um 20 Uhr mit den 13 Musik-Acts und Spielstätten der 9. Hockenheimer Nacht der Musik. Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstaltungsende ist um 24 Uhr. Die Künstler und Musikerinnen spielen den Abend über vier Sets à 40 Minuten, beginnend immer zur vollen Stunde. In den 20-minütigen Pausen können die Besucher die Gelegenheit zum Plaudern, einem coolen Drink oder dem „Location-Hopping“ nutzen.

Bis Donnerstag, 29. September, gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen das Eintrittsarmband zum Vorzugspreis von 15 Euro. Kurzentschlossene können am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an vier Spielstätten wie Wasserturm, Zehntscheune, Restaurant Rondeau und Feuerwehr-Gerätehaus ihr Ticket zu je 18 Euro an der Abendkasse kaufen.

Gewinnspiel

Unter allen Eintrittsarmbändern werden 15 Rennstadtkarten à 15 Euro verlost. Ob man zu den glücklichen Gewinnern zählt, erfährt man anhand der Ticketnummer am Abend in den Spielstätten, online unter www.HoNaMu.de. zg