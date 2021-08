Eine Horde Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren flitzte im Sauseschritt um die Grillhütte auf die große Wiese, allen voran Andreas Klostermann, Leiter der WingTsun-Schule Hockenheim. Strahlend und lachend zeigten die Kinder ihren filmenden und fotografierenden Eltern, was sie im Training an Übungen machen. Mit enormer Dynamik sprangen sie in die Abwehrhaltung und riefen laut „Stopp“ oder

...